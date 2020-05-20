太陽活動進入極小期 地球暖化問題不會減少

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）每隔一段時間，太陽就會進入程度較大的「太陽極小期」，美國太空總署(NASA)表示，上次發生時可回溯到1650年到1715年，當時地球正處於小冰河時期，而這個極小期並不會影響目前地球所面臨的暖化問題。

太陽有其生命周期，NASA表示，太陽一生中自然會經歷能量輸出的變化，包括在高峰期時會出現很多太陽黑子，及當他處於低活動性的時候，太陽黑子和閃焰活動都將會降低。而這些科學家並不意外，因為NASA在2017年時就曾經表示，太陽預計在2019年到2020年時達到「極小期」。

自由時報引述美媒「CNN」的報導，NASA科學家表示，即便太陽極小期持續一整個世紀，地球還是一樣溫暖，因為造成氣候變化的因素千百種，現在地球溫暖的最大原因，便是排放溫室氣體造成的暖化現象。

NASA表示，當太陽在極小期內，太陽磁場會減弱，對宇宙射線的防護力也會跟著下降，增加對太空人的威脅。