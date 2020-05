太陽活動進入極小期 地球暖化問題不會減少

(台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導)每隔一段時間,太陽就會進入程度較大的「太陽極小期」,美國太空總署(NASA)表示,上次發生時可回溯到1650年到1715年,當時地球正處於小冰河時期,而這個極小期並不會影響目前地球所面臨的暖化問題。

太陽有其生命周期,NASA表示,太陽一生中自然會經歷能量輸出的變化,包括在高峰期時會出現很多太陽黑子,及當他處於低活動性的時候,太陽黑子和閃焰活動都將會降低。而這些科學家並不意外,因為NASA在2017年時就曾經表示,太陽預計在2019年到2020年時達到「極小期」。

自由時報引述美媒「CNN」的報導,NASA科學家表示,即便太陽極小期持續一整個世紀,地球還是一樣溫暖,因為造成氣候變化的因素千百種,現在地球溫暖的最大原因,便是排放溫室氣體造成的暖化現象。

NASA表示,當太陽在極小期內,太陽磁場會減弱,對宇宙射線的防護力也會跟著下降,增加對太空人的威脅。

