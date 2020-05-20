限聚令波及六四晚會停辦？　香港泛民人士： 絕不退縮　將以「遍地開花」舉行

（台灣英文新聞／國際組 綜合外電報導）香港特首林鄭月娥19日宣布，因武漢肺炎疫情影響，「限聚令」將延長至6月4日，多人關注支聯會每年舉辦的六四燭光晚會會否取消。支聯會主席李卓人今（20）日接受港媒訪問時表示，無論如何都會舉行六四悼念集會，如果不能在維園集中舉行，將會改採「遍地開花」，的方式，更不會因警方強行介入而退縮。

《香港01》引述香港市民支援愛國民主運動聯合會（支聯會）主席說法，以社會氣氛而言，今年願意參與悼念六四的市民，肯定比去年更多，因為反修例事件觸發市民的政治意識，大家為了政治議題，一定會站出來。他指，唯一對集會最不利的，就是疫情的影響，因此若成功舉辦，也會要求參加者保持社交距離。

由於「限聚令」延長，警方極有可能不批准六四集會。支聯會副主席何俊仁曾透露， 考慮將紀念儀式在各區分別進行，以「遍地開花」形式進行。

李卓人表示，如果警方不讓我集中一處舉行，唯有「遍地開花」這個方法，不過畫面上當然無法如在維園般壯觀。

記者詢問，如果集會遭警方反對，市民堅持上街悼念，會否引來警察「驅離」，甚至演變成另一場鎮壓？李卓人指，當然有這可能。不過香港人對於警方無理滋擾集會已經習慣了，我相信大家的智慧都在。

李卓人又指，如果警察強行介入並鎮壓六四悼念活動，非他控制範圍內，往後警方亦可能會再以組織非法集結為名拘捕他和其他支聯會人士，但自己一定不會退縮，並呼籲市民和我們一起堅持，並同時好好保護自己」。