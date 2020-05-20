520英德就職》蔡英文、賴清德　總統府內宣誓就職

（台灣英文新聞／施家恩綜合報導）台灣第15任總統蔡英文、副總統賴清德今（20）日上午九點在總統府大禮堂，於莊嚴隆重的儀式中宣誓就職。

在崇戎樂聲中，蔡英文總統暨賴清德副總統伉儷在武官前導下，由陳菊秘書長、總統府大禮官及侍衛長陪同下進入典禮會場，全體觀禮人員均起立迎接致敬。

典禮九點開始，總統就主席位，在唱國歌及向國旗暨國父遺像行三鞠躬禮後，監誓人－大法官會議主席－司法院院長許宗力就位，隨後，總統就宣誓位置。

在就職樂聲後，總統面對國旗暨國父遺像，高舉右手宣讀誓詞－「余謹以至誠，向全國人民宣誓，余必遵守憲法，盡忠職務，增進人民福利，保衛國家，無負國民付託，如違誓言，願受國家嚴厲之制裁。」宣誓後並將誓詞遞交監誓人。

繼由第15任副總統當選人賴清德先生就宣誓位置，面對國旗暨國父遺像高舉右手，宣讀誓詞－「余謹以至誠，向全國人民宣誓，余必遵守憲法，效忠國家，如違誓言，願受國家嚴厲之制裁。」宣誓後並將誓詞遞交監誓人。

宣誓後進行授與總統印信和副總統之章儀式。總統首先接受立法院院長游錫堃授與「中華民國之璽」、「榮典之璽」、「總統之印」及「總統之章」；副總統當選人賴清德先生也由游院長授與「副總統之章」。

總統府表示，今年特別設計並製作國璽基座及托盤。在基座設計上，以極簡手法襯托國家至高尊崇的二方國璽。在托盤設計上，則融合臺灣野百合強大生命力與和平語意，如意與百合花中心鑲嵌臺灣玉石，襯托氣度與理念。

最後，總統與賴副總統分別就受禮位置，接受鳴放21響禮砲之致敬，就職典禮在莊嚴隆重的氣氛中完成。