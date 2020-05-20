捷克新任參院議長無視中國威脅　擬出訪台灣

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）捷克新任參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）未來是否會不顧中國的威脅，訪問台灣，引發各界關注。維特齊表示，自由、獨立與民主是捷克最重要的價值，只要中國繼續威脅，訪台就更有可能成行。

綜合媒體報導，原訂在捷克總統大選後訪問台灣的前參議院議長柯加洛（Jaroslav Kubera），於1月底因心臟病發驟逝，他的家屬則控訴其病逝內幕恐是中國施壓所致。為此，維特齊今（20）日與總統齊曼（MilošZeman）會晤時，討論到中國大使館威脅柯加洛不要訪問台灣的一封信，並提到信中內容要捷克企業將為此付出代價。

對於中國的行為，中央社引述捷克新聞社（ČTK）報導，維特齊在會後批評，「這是對捷克內政的干涉，我們必須自我捍衛」。他並透露中國大使館的強硬立場與威脅至今未變，他指出，中國對他向台灣捐贈口罩致謝、與中華民國國旗合照表示不滿，甚至打電話到辦公室警告他不要祝賀台灣總統就職，不然將對捷克與中國的關係造成傷害。

但維特齊無視中國的威脅，還在台灣總統520就職典禮前夕向台灣致意。他強調，如果中國指使捷克共和國和捷克參議院該怎麼做，那訪台就更有可能成行。

根據捷克憲法，參議院議長的位階僅次於總統，如果維特齊順利訪台，對捷克和歐洲的對台關係將有一定的象徵意義。