蔡總統就職 　將宣示立法院成立修憲委員會

總統蔡英文今天宣誓就職，展開第二任期，考量防疫，不舉行慶祝大會與國宴；蔡總統就職演說將提到四大面向超前部署國家發展、立法院將成立修憲委員會，讓憲政制度與時俱進，兩岸方面則重申「和平、對等、民主、對話」原則。

新任總統、副總統上午9時在總統府大禮堂宣誓就職，典禮結束後，蔡總統將主持行政院長、總統府秘書長、國安會秘書長宣誓，隨後送副總統陳建仁伉儷離開總統府。

緊接著蔡總統將前往台北賓館，預計上午10時在戶外發表就職演說，隨後接見各國駐台使節，之後再回到總統府，主持行政院副院長及各部會首長宣誓。

考量防疫，今年總統、副總統就職典禮不舉行慶祝大會與國宴，且沒有邀請來自海外的貴賓，友邦與友好國家政要以拍攝影片表達祝賀。

總統府方面邀請卸任正副元首、五院院長與副院長、軍方代表、主要政黨代表、縣市首長、各國駐台使節代表，以及防疫國家隊等賓客出席在台北賓館舉辦的就職典禮，不過，前總統李登輝、陳水扁、馬英九確定都不出席，國民黨主席江啟臣也婉拒出席。

蔡總統就職演說將向國民報告，面對世界變局未來4年超前部署訂定國家的生存發展策略，包括產業發展、社會安定、國家安全與民主深化等四大面向，並在5+2產業創新基礎上，打造六大核心戰略產業，目標讓台灣成為未來全球經濟的關鍵力量。

兩岸互動方面，蔡總統將重申「和平、對等、民主、對話」基本原則，絕不接受「一國兩制」矮化台灣、破壞現狀的做法，未來在處理兩岸事務會循著憲法、兩岸人民關係條例，目標是維持台海和平穩定。

蔡總統也會談到，立法院將成立修憲委員會，憲政改革議題將在這個平台下充分討論，讓憲政制度與時俱進，契合台灣社會的價值；總統也將提到8月將成立的國家人權委員會將會是監察院轉型的起點。