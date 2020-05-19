【武漢肺炎獨立調查】眾怒難犯先讓步 習近平使出拖字訣

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）世界衛生大會（WHA）18日在一片紛紛擾擾中登場，習近平應邀致詞時大談中國將如何與全球同心抗疫，甚至軟化態度，同意配合疫情調查，然而分析家指出，習近平的宣示絕不能以字面意義解讀，仔細推敲會發現，他這招可是大玩拖延戰術。

除了大撒銀彈，展現中國協助國際抗疫之決心，習近平還言詞懇切地表示，「中國支持在全球疫情得到控制之後，全面評估全球應對疫情工作。這項工作需要科學專業的態度，需要世衛組織主導，堅持客觀公正原則。」

乍聽之下，習對全球呼籲展開獨立調查之聲浪與聲討，似乎有所讓步，但CNN認為，這不過是為了暫且平息眾怒，待中國站穩腳步再開放調查，屆時便可藉由各種政治經濟手段，將調查推向有利自身之方向。

首先，所謂獨立調查，真的獨立得了嗎？疫情複雜度之高，絕非單一國家可執行，很難不交由WHO主導。姑且不論WHO的偏中色彩，就算成立了獨立調查小組，中國有千百種方式能影響小組人選。況且，中國正致力馳援國際、宣布兩年內提供20億美元援助，種種施恩做法不啻成了各國欠下的債。所謂拿人手短，吃人嘴軟，今日接受資助的國家，將來還能板起臉來，對中國究責嗎？

再者，CNN點出，眼看疫情如此嚴重，全面調查是避不了的，不如拖一天是一天，以拖字訣減緩對中國之衝擊。畢竟新冠肺炎讓中國陷入前所未有的影響力危機，不只得對付美國這種老對手，連昔日盟友也不留情面。光看各國近來對台灣的聲援力道，即可一窺端倪。

中國勢力下滑，不只源自各國對其防疫不力之不滿，同時也反映了中國經濟走緩，使之不再擁有過往呼風喚雨之籌碼。有鑑於此，習近平以拖延戰術因應，「待疫情結束後」再行檢討調查，這恐怕得拖上好幾年，而拖得愈久，國際情勢益發難料，氣勢也更難延續。一旦中國重振經濟，各國在經濟務實主義的考量下，怕是也沒了今日的膽氣，衡量雙邊關係現實面後，大概也不願正面挑戰中國了。