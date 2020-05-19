開齋節將至 勞動部呼籲移工響應「防疫新生活運動」

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）勞動部表示今年伊斯蘭教的齋戒月即將結束，預計5月23日或5月24日將是開齋節。受到武漢肺炎（COVID-19，新型冠狀病毒），勞動部呼籲移工在歡度開齋節時，一起響應「防疫新生活運動」，可放心前往符合防疫安全措施的場所消費，在臺灣慶祝安全、安心的開齋節。

勞動部表示，信奉伊斯蘭教的移工在齋戒月會守齋，為遵守戒律，穆斯林（即伊斯蘭教信徒的自稱）於白天時不進食甚至不喝水，日落後才會進食，其餘均如平常生活，不會影響工作表現，請雇主尊重不同宗教信仰，不用過度操心或要求進食，關心移工的身體狀況，讓守齋中的移工安心完成齋戒。

雇主可以在開齋節時，向移工朋友說聲阿拉伯語的「Eid Mubarak」（開齋節吉慶）表達感謝及祝福，促進和諧的勞雇關係。

往年穆斯林們會在開齋節當日上午參加集體禮拜，透過祈福儀式獲得真主阿拉給予的恩賜，各地方也會辦理相關慶祝活動。今年因受疫情影響，為維護大家的健康，推動開齋節在家禮拜，如有參加聚會，應前往符合防疫安全措施的場所。

勞動部表示，往年各地方政府會為信奉伊斯蘭教的穆斯林們辦理開齋節活動，通常都會吸引大量的穆斯林移工及民眾參與，今年為防範疫情擴大，降低病毒傳播風險，之前與駐臺北印尼經濟貿易代表處共同呼籲移工配合臺灣的防疫規定，保持社交距離，也請臺灣各清真寺於今年開齋節暫停舉行聚禮、禮拜以及開齋餐，並呼籲大家居家禮拜，共同祈禱全球儘快解決疫情的危機。

勞動部說明，5月8日中央流行疫情指揮中心表示，隨著國內疫情逐漸趨緩，為使民生及產業逐步恢復正常運作，鼓勵民眾力行「防疫新生活運動」。