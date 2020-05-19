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經典滷排變身8款鮮食　台鐵便當20日起全家便利商店開賣

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2020/05/19 17:21
台鐵與全家便利商店宣布，雙方以台鐵便當經典元素「 滷排骨」，聯名合作開發8款中西式鮮食。

台鐵與全家便利商店宣布，雙方以台鐵便當經典元素「 滷排骨」，聯名合作開發8款中西式鮮食。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／生活組　綜合報導）超過一甲子的台鐵便當與全家便利商店策略聯盟，以台鐵便當經典元素「滷排骨」，推出8種全新鮮食產品，並突破空間地點、供應時段的限制，未來消費者在全台3,600多家「全家」店舖，隨時都能吃得到台鐵經典美味。

台鐵與全家便利商店今（19）日召開記者會，簽訂台鐵便當授權加盟合作協議書，這也是公部門首次與通路連鎖業者聯名合作，顛覆以往只能在火車上或車站裡才能買得到台鐵便當，明（20）日起，全台22縣市、超過300個鄉鎮，連鐵路到不了的離島地區，都可以吃得到台鐵經典美味的延伸。

8款台鐵與全家便利商店聯名推出的鮮食，包括：大口經典滷排飯糰、滷排骨雪菜炒飯、滷排骨乾拌麵、里肌豬排握沙拉、里肌豬排長堡、經典滷排骨（冷凍品）6種品項的中西式美食；6月3日再加碼，推出傳統滷排糯米飯糰及滷排刈包，讓味道既保有傳統，融合世代文化推出新口味。

台鐵局長張政源說，台鐵便當年銷量已破千萬，此次透過跟全家便利商店聯名合作，鎖定台鐵便當「排骨」、「酸菜」、「滷蛋」等經典元素，將觸角向外延伸，未來不只午、晚餐，連最難突破的早餐、下午茶、宵夜，都可以透過全家便利商店買到台鐵便當，一次滿足所有消費者需求。
台鐵便當
全家便利商店
滷排骨
酸菜
滷蛋

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