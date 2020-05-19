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台灣十鼓擊樂團線上祈福音樂會　美國兩大藝文機構神助攻

線上祈福音樂會《祈天現日》將於本週六（5月23日）登場

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2020/05/19 17:08
『祈天現日』音樂會(圖擷取自Youtube)

『祈天現日』音樂會(圖擷取自Youtube)

（台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導）台灣十鼓擊樂團與美國休士頓兩大藝文機構合作，推出線上祈福音樂會《祈天現日》，將於本週六（5月23日）登場。

台灣十鼓擊樂團將首度嘗試線上直播演出，與美國休士頓兩大藝文機構合作，於台灣時間5月23日上午10點（美中週五晚上9點），演出《祈天現日》（Drumming up Hope），藉由這場音樂會為全球祈願，希望早日克服疫情，光明重現。

「十鼓擊樂團」成立於2000年春天，『傳創台灣土本文化，發揚鼓樂藝術薪傳』是樂團最大發展目標。而「十」字代表著鼓棒交疊，匯集十方的能量，共同凝聚團結的力量。「十鼓」以文化的力量串連起城市運轉的特色及風格，更進一步朝打造『亞洲鼓樂交流平台』的文化發展目標努力，堅持以傳創本土擊樂藝術為定位，期望能使台灣在世界上成為著名的「鼓樂之島」。

本次直播由文化部駐休士頓台灣書院促成，並與休士頓亞洲協會德州中心（Asia Society Texas Center）及探索綠地（Discovery Green）兩大當地藝文機構共同策劃呈現。十鼓擊樂團團長謝十將帶領旗下兩支團隊首度同台獻藝，演出全長75分鐘，透過演繹《逐鹿躍動映明潭》、《十八羅漢鼓》、《大破連環》、《鼓舞歡慶》、《天空斬》、《雷霆交鋒》、《雷霆再現》等10件作品，傳遞來自台灣的祝福，也祈願黑夜將盡，曙光再現。

謝十團長表示，2020年全球面臨突如其來的病毒威脅，快速擴散的疫情及未可測的發展，讓各國陷入惶恐及低壓，幸而台灣防疫有成，團隊雖無法親赴美國演出，但行有餘力盼付出一份心力，藉《祈天現日》的演出表達對美國及全球的祝福。

美國合作單位亞洲協會德州中心及素有「休士頓後花園」之稱的探索綠地，都是大休士頓地區知名的文化機構，素以推介各國文化藝術為宗旨，文化部駐休士頓台灣書院將結合兩機構龐大會員粉絲，共同推廣台灣軟實力。

十鼓擊樂團曾入圍美國葛萊美獎及獨立音樂獎，自2000年創團以來，足跡已遍及世界五大洲。此次是繼2018年在休士頓米勒劇場（Miller Theater）震撼全場的戶外演出後，十鼓再度與文化部及休士頓台灣書院攜手合作，將以一貫炫目的原創擊鼓技法及節奏音樂創作，演譯台灣的風土及常民文化。

《祈天現日》網路直播將於台灣時間5月23日（週六）上午10點開始，歡迎全球喜愛音樂的朋友們共同上線觀賞這場別開生面的演出，詳情請參考官網


『祈天現日』音樂會官方預告(影/Youtube)
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