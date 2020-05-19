台灣十鼓擊樂團線上祈福音樂會　美國兩大藝文機構神助攻

（台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導）台灣十鼓擊樂團與美國休士頓兩大藝文機構合作，推出線上祈福音樂會《祈天現日》，將於本週六（5月23日）登場。

台灣十鼓擊樂團將首度嘗試線上直播演出， 與美國休士頓兩大藝文機構合作，於台灣時間5月23日上午10點（美中週五晚上9點），演出《祈天現日》（Drumm ing up Hope），藉由這場音樂會為全球祈願，希望早日克服疫情， 光明重現。

「十鼓擊樂團」成立於2000年春天，『傳創台灣土本文化，發揚鼓樂藝術薪傳』是樂團最大發展目標。而「十」字代表著鼓棒交疊，匯集十方的能量，共同凝聚團結的力量。「十鼓」以文化的力量串連起城市運轉的特色及風格，更進一步朝打造『亞洲鼓樂交流平台』的文化發展目標努力，堅持以傳創本土擊樂藝術為定位，期望能使台灣在世界上成為著名的「鼓樂之島」。

本次直播由文化部駐休士頓台灣書院促成， 並與休士頓亞洲協會德州中心（Asia Society Texas Center）及探索綠地（Discovery Green）兩大當地藝文機構共同策劃呈現。 十鼓擊樂團團長謝十將帶領旗下兩支團隊首度同台獻藝，演出全長7 5分鐘，透過演繹《逐鹿躍動映明潭》、《十八羅漢鼓》、《 大破連環》、《鼓舞歡慶》、《天空斬》、《雷霆交鋒》、《 雷霆再現》等10件作品，傳遞來自台灣的祝福，也祈願黑夜將盡， 曙光再現。

謝十團長表示，2020年全球面臨突如其來的病毒威脅， 快速擴散的疫情及未可測的發展，讓各國陷入惶恐及低壓， 幸而台灣防疫有成，團隊雖無法親赴美國演出， 但行有餘力盼付出一份心力，藉《祈天現日》 的演出表達對美國及全球的祝福。

美國合作單位亞洲協會德州中心及素有「休士頓後花園」 之稱的探索綠地，都是大休士頓地區知名的文化機構， 素以推介各國文化藝術為宗旨， 文化部駐休士頓台灣書院將結合兩機構龐大會員粉絲， 共同推廣台灣軟實力。

十鼓擊樂團曾入圍美國葛萊美獎及獨立音樂獎，自2000年創團以 來，足跡已遍及世界五大洲。此次是繼2018年在休士頓米勒劇場 （Miller Theater）震撼全場的戶外演出後， 十鼓再度與文化部及休士頓台灣書院攜手合作， 將以一貫炫目的原創擊鼓技法及節奏音樂創作， 演譯台灣的風土及常民文化。

《祈天現日》網路直播將於台灣時間5月23日（週六）上午10點 開始， 歡迎全球喜愛音樂的朋友們共同上線觀賞這場別開生面的演出， 詳情請參考官網。



『祈天現日』音樂會官方預告(影/Youtube)