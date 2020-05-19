九年級會考後新學習模式 新北各校紛推Online防疫閱讀活動

會考剛結束， 新北市各國中圖書館紛紛推出多元線上閱讀活動， 讓距離畢業典禮剩下一個多月的九年級生妥善運用在校時間， 不僅防疫也讓學習更有趣。其中， 丹鳳高中及三多國中的學生自製好書推薦影片； 二重國中舉辦線上解謎活動；大觀國中李耘磊、 李耘安兩位雙胞胎則是籌備廣播節目， 讓online閱讀隨處可得。

丹鳳高中和三多國中分別自製「說書人」和「小書蟲推銷員」 的影片推廣閱讀，讓學生閱讀一本書並完成介紹本書的學習單， 接著運用多媒體將書中值得推銷的內容錄製成短片， 上傳到FB粉絲團。三多國中陳學淵老師表示， 為了讓考完會考的九年級學生學習不間斷， 防疫期間特別規劃閱讀影片分享活動， 學生不僅可以將自己最喜歡的一本書與所有人分享， 更可從中學習到團隊合作及影音製作的能力。

二重國中線上校本謎材的課程，答題者須閱讀相關謎材後， 掃描QRcode進入網站，填寫資料、題號及答案即可猜題， 主辦老師陳玟光和張椀謹提供200個校園內的動植物的名稱， 再請陳玟光老師的公公-在謎語界頗負盛名的「岫匠先生」 發想題目並以書法寫成謎面，像「弦月掛樹梢，白肉黃衣包」， 謎底就是校園內的所種植的「香蕉」。 9年級的林千楷同學回家後還與家人一起上網找資料回答題目， 他也提到跟家人一起腦力激盪的過程，不僅學到新的知識， 還能增進家人的感情。

大觀國中李郁晴老師運用FB等網路社群資源辦理「媒識盃」競賽， 請學生依閱讀文本檢索線上圖書資源， 進行思考辨證後再將作品轉以電子檔上傳到「非讀不可＠TK」 的網站，讓學生留言討論並按讚拼人氣。他也指導8年級的李耘磊、 李耘安兩位雙胞胎同學結合重大節日，於午睡前自製廣播節目， 透過說書方式向全校同學介紹書籍或閱讀後的心得，李耘磊說：「 用有聲廣播傳遞閱讀， 可以幫助閱讀障礙或視障的同學也能領會書的內容， 感覺到很有意義」。

新北市教育局表示，因應數位閱讀趨勢， 教育局與文化局共同整合市立圖書館、國立臺灣圖書館、 國立公共資訊圖書館等各大圖書館及其他民間線上資源， 於4月23日起到5月底舉辦「線上國際閱讀節」， 讓各校能運用超過50萬筆的閱讀資源及線上及視聽資源， 鼓勵各校閱讀防疫E起來，在九年級學生畢業前，學習不間斷!