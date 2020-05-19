青春山海線欣賞新北復育臺灣百合之美

新北市政府農業局復育原生植物有成， 北海岸至東北角沿線的臺灣百合近日陸續盛開， 現在正是最佳賞花時機。純白的花朵在綠色山壁映襯下極為顯眼， 農業局提醒遊客在賞花之餘，更要留心腳步及周邊車流， 確保人和花的安全。

臺灣百合為臺灣特有種，又稱福爾摩沙百合、高砂百合、野百合， 水平分佈遍及全島，適應性強；東北角海岸約在4至6月開花， 純白色花朵大而美麗、呈喇叭狀，還具有淡淡的芳香。 過去俯拾即是的臺灣百合，因人為採摘及環境破壞， 導致野外數量越來越少。為此，農業局自103年起， 積極辦理百合復育推廣工作，與地方合作培育種苗並於野外廣植， 希望能保護這片美麗的自然景緻及資源， 復育工作並由北海岸推展到東北角地區，目前已栽植逾5萬株臺灣百 合。

農業局長李玟表示， 近年臺灣百合推廣的重點為地方參與和認同感的提升及建立， 今年更結合「青春山海線」加強輔導沿線社區里民採種育苗， 強調永續傳承，由里長帶動里民一同栽種、除草、施肥， 並主動巡守護花。在大家細心照料下，臺灣百合日前陸續開花， 為社區環境增添色彩，也和更多人分享臺灣百合之美。

農業局表示，除了在台2線濱海公路自石門至貢寮沿線山壁可發現野 生的臺灣百合外，民眾也可以在金山市區綠地、獅頭山步道、 石門麟山鼻步道、富貴角燈塔步道、愛之船、瑞芳後火車站、鼻頭國 小、鼻頭角步道、貢寮龍門公園、龍洞灣岬、 卯澳漁村等地駐足欣賞，歡迎民眾前往探訪。農業局呼籲， 在貼近觀賞或拍攝臺灣百合時多留意腳下，避免破壞生態， 同時請大家保持公德心，切勿任意採摘破壞以免受罰。