美股反彈後的下一步 富邦證券:可關注雲端、5G科技股及線上零售、影音串流等概念股

美股在今年創下了許多歷史紀錄，指數先是創下了歷史新高， 隨後因為疫情在歐美蔓延使指數出現重挫，在短短10個交易日內三 度觸發熔斷機制，並創下二次大戰以來最快跌入熊市的紀錄。 富邦證券表示，隨著疫情逐步獲得控制， 美國總統川普也宣布三階段重啟經濟，不過，美國經濟復甦之路， 要取決疫情對企業獲利影響的程度、 整個封鎖的時間長短及重新開放過程中的恢復速度， 才看得出來美股反彈後的下一步。

富邦證券表示，美股自2/19見到高點以來經歷了三個階段：( 1)避險（2/19~3/9）： 歐美疫情升溫導致避險性資產如公債、黃金上漲，10年公債殖利率 盤中一度達到0.3%；而標普指數、 布蘭特原油等風險性資產下跌。(2) 流動性緊張（3/9~3/23）： 原油價格戰重挫油價加劇市場恐慌， 投資人在市場拋售一切使流動性風險攀升，避險及風險性資產齊跌， 10年公債殖利率彈至1.3%，美元走強。(3) 流動性及市場情緒修復但企業獲利下修（3/9~3/23）： 聯準會重啟QE並購買公司債，流動性風險緩解， 呈現避險及風險性資產齊漲，但受經濟封鎖影響， 企業獲利大幅下修，市場關心漲勢能否延續。

圖說: 本次市場修正的階段劃分 (資料來源：中金公司)

即便美國經濟封鎖力度在全球各國落於中段班， 但高盛首席經濟學家認為，若將美國進入經濟封鎖狀態以GDP來評 估，約達86%的經濟活動停滯，工作場所、 零售和休閒活動減少超過40%，居家活動隨之增加， 許多企業紛紛撤回獲利預估。根據Refinitv統計數據， 市場預估第一季獲利年成長率已下修至-14.8%， 第二季成長下修至-33.3%，第三季及第四季也分別下修至- 18.1%和 -8.8%，2020年全年度S&P500企業獲利年成長預估則 大幅下調至-17.9%。

圖說: S&P500企業獲利年成長預估 (資料來源：Refinitv)

當前企業獲利受疫情衝擊程度仍在評估的情況下， 股價已經率先出現強勁反彈，推升標普指數未來12個月本益比跳升 至19.1倍，超過2月中旬美股創新高時的18.9倍， 以及前波高點的18.4倍。

就各類股來看，非核心消費類股因電子商務股價逆勢創高， 帶動本益比攀升至29.5倍最高， 其次相對強勢的資訊科技類股本益比也突破20，來到20.8倍， 航空等工業類股獲利大受衝擊，股價跌深反彈後本益比也來到19. 8倍高檔。

圖說: S&P500指數未來12個月預期本益比 (資料來源：FACT SET)

美國總統川普宣布三階段重啟經濟，而財政部長努欽也預期在8月對 大部分地區重啟經濟，但考慮到封鎖行動將受自願性疏離的影響， 重新開放順序可能是由最安全的活動開始， 慢慢循序漸進擴展到最危險的活動。

高盛認為，美國經濟復甦之路，取決於三個關鍵參數： 峰值下降的深度、鎖定的時間長度以及重新開放過程中的恢復速度。 高盛預測，經濟復甦將始於 5、6 月，然後逐步進行。以 GDP 成長來看，高盛預估第1季GDP年增率為-7%，第2季度為- 34%，第3季起轉為雙位數正成長，2020年整體的年平均增長 率為-5.7%。





圖說: 美國經濟成長率受疫情影響幅度(資料來源：高盛)

除本益比偏高的指數修正壓力之外，技術面而言，標普指數自219 1點已經反彈本波跌幅的50%，指數短線面臨季線反壓， 根據過去經驗，指數一舉突破站穩季線之上的機率不大，且KD易形 成背離。最好的情況是在季線及月線之間震盪整理， 待季線走平配合重啟經濟狀況良好再伺機上攻。

從籌碼面來看，本波美股目前呈現下殺出量，反彈量縮的空頭格局， 疾病控制及預防中心曾警告， 第二波疫情可能隨流感季節的秋天來臨，若重啟經濟受阻， 最差的情況下仍有回測前低的可能。

圖說: 美國經濟成長率受疫情影響幅度 (資料來源：XQ)

美股在連續大漲後，預期美股震盪機會加大，富邦證券表示， 在疫情影響下，可逢低分批布局不受疫情影響的雲端、5G等科技股 ，線上零售、影音串流平台等宅經濟概念股， 以及受惠低利率環境的股息成長股。