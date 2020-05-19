「8加上9，不是義氣，是我對你的不離不棄!」昨(18)日新北閱讀節「撩你的新北·翻閱世界」特展於新北市政府1樓大廳隆重展開，主題展區「從故鄉到異鄉，從異鄉到故鄉」，現場陳列新北市文學獎、繪本讀物等好書外，更以全市29區幽默撩話，翻轉刻板印象！今年特別邀請新北女婿吳鳳一同和侯市長大聊當年從異鄉到故鄉的心境轉折！
新北市長侯友宜表示，經過好幾個月線上閱讀、線上展覽的日子，終於在市民高度自律、齊心防疫下，疫情獲得控制。但是防疫期間館舍仍維持量額溫、戴口罩、實名制，而特展現場以全市29區撩話地貼，提醒每個人保持社交距離，同時也告訴大家，區與區之間就像你我彼此一般，是緊密連結的網絡關係，因為我們的心「零距離」。新北市共有29區，區區有特色，但它們共同的特點，就是擁有大量移入人口，隨著時代不停歇的變遷，從故鄉到異鄉，把異鄉當家鄉，這個遷徙的歷程，至今仍持續流轉著，來自世界各地的新住民不斷湧入，台灣各地的朋友們也持續移居此地打拚，使新北市人口數、移民數成為全國之冠；新北市政府除了提供安居樂業環境外，在人文藝術部分透過營造書寫、表演等完善平台，提供移居、宜居文化近用之友善生活環境。
新北市文化局表示，本年度新北閱讀節，於分館推出各區專屬海報「閱讀，是心靈的超前部署」透過網路上討論新北市各區刻板印象，搭上撩妹熱潮，希望能藉由此手繪質感插畫及詼諧文案來翻轉網路印象，重新定義屬於你我的新北城市意象，其中三峽區的名產金牛角也融入撩妹語錄－〈金牛角再彎也沒有你笑得歡〉、還有中、永和永遠會傻傻分不清楚的路也化身最強撩妹金句〈我想問一條路，一條到你心裡的路〉等等，都在網路上掀起熱烈討論。
今(19)日上午10時，來自土耳其的新北女婿吳鳳，開啟現場直播，帶領來自嘉義朴子的新北市長侯友宜一同逛展，並於留言牆上寫下告白紙條「我愛新北」。現場的九宮格猜猜撩話下的新北公私立博物館猜謎遊戲，因市長及吳鳳的互動，也讓現場充滿歡笑聲。在直播尾聲市長與吳鳳合照時，侯市長也沒忘了呼籲民眾記得保持安全社交距離1.5公尺，兩位更舉起手臂丈量逗得現場民眾哈哈大笑。更多今日有趣的直播內容歡迎至「新北市文化局」臉書觀看。
2020新北閱讀節「撩你的新北．翻閱世界」特展與市立圖書館各區分館「防疫大作戰」主題書展，同步展至5月31日止，歡迎民眾踴躍前往參觀。更多活動資訊歡迎上官網https://literature.culture.ntpc.gov.tw/查詢。