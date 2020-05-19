台新藝術獎投票抽iPhone SE！彡苗空間實驗打造台新金控防疫通道

（台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導）2020台新藝術獎推出「我心目中得主」投票活動，參與者有機會獲得蘋果新一代iPhone SE手機，以及價值5,000元和2,000元的購票金抽獎禮，將抽出120名幸運兒。

第18屆台新藝術獎因為新冠肺炎疫情緣故，許多實體活動必須暫停，甚至首度不邀請國際評審，由國內委員擔綱執行決選。但透過藝術獎活動網站活潑的設計，包括首創「果實占卜」引領大眾進入17組入圍作品的世界，以象徵式的構句和修辭，讓參與者看見隨機出現的訊息，藉果實意象，傳達藝術的生命、成長與希望。

今年「我心目中得主」投票活動一開跑即創歷年高峰，至6月5日星期五中午12:00為止，參與者都可以為自己心中所屬的3組作品投票，除了有機會獲得蘋果新一代iPhone SE手機之外，令人矚目的抽獎禮則是「您看演出我買單─振興表演藝術兌換券」，為受新冠疫情重創的表演藝術後續振興敲出第一棒！

台新銀行文化藝術基金會提供新台幣5,000元和2,000元共120個名額的購票金抽獎禮，加碼提升大眾欣賞表演的消費力，將參與者的投票動作，轉化為未來一年表演者最需要的「觀眾動能」。

金控總部一樓大廳防疫通道化身藝術廊道

曾經是藝術展區的台新金控一樓大廳，也因疫情而成為嚴密的防疫通道，進出者必須排隊檢測體溫與酒精拭手，藝術基金會邀請年輕的建築團隊─彡苗空間實驗，因應疫情圍欄的現況，有限度的改造，兼顧圍欄功能、動線安全、空間美化，打造出涵容藝術獎資訊的裝置廊道；結合伸縮帶欄柱，在水平和垂直延伸裡，交融金屬、纖維與木質的層次，一改理性、冰冷和隔離的緊繃氛圍，讓枯榮有致的枝枒和花草，引導出有機的生命力。

藝術獎首度全數由國內學者專家擔綱最後決選

今年藝術獎首度不邀請國際評審，由國內學者專家擔綱最後決選。決選委員包括紀錄片導演也是首屆台新藝術獎得主黃明川、獨立策展人徐文瑞、舞蹈學者陳雅萍、劇評人陳正熙、鋼琴家王佩瑤，以及本屆提名團代表─文化評論人吳介祥與劇評人白斐嵐。決選結果將於6月6日下午2點，公佈獎金各100萬元的表演藝術獎、視覺藝術獎各一名，以及獎金150萬元，不分類的年度大獎得主。大眾可透過藝術獎專網、台新藝術基金會FB粉絲頁觀賞線上直播，詳情請前往官網查詢。