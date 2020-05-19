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【台灣行政院內閣名單正式公布】

By  台灣英文新聞－編輯
2020/05/19 16:27
總統蔡英文（左）與行政院長蘇貞昌（照片來源：總統府提供）

總統蔡英文（左）與行政院長蘇貞昌（照片來源：總統府提供）

（台灣英文新聞／政治組　綜合報導）內閣改組正式名單19日公布，副院長陳其邁、秘書長李孟諺、以及唐鳳等7位政務委員留任，另一席政委則視行政團隊組成新隊形後，再邀請優秀人才加入強化。蘇貞昌辦公室主任黃致達轉任政委，政院發言人Kolas Yotaka轉任總統府發言人後，遺缺由政院簡任秘書丁怡銘接任。

總統蔡英文將在520展開第二任期，邀請蘇貞昌在520後繼續擔任閣揆，蘇貞昌14日率內閣總辭，但多數職務仍留任。

蘇貞昌內閣人事名單

  • 行政院長：蘇貞昌
  • 副院長：陳其邁（留任）
  • 秘書長：李孟諺（留任）
  • 副秘書長：何佩珊（留任）
  • 發言人：丁怡銘（現任行政院簡任秘書）
  • 外交部長：吳釗燮（留任）
  • 國防部長：嚴德發（留任）
  • 交通部長：林佳龍（留任）
  • 內政部長：徐國勇（留任）
  • 文化部長：李永得（新任；現任客委會主委）
  • 法務部長：蔡清祥 （留任）
  • 衛福部長：陳時中 （留任）
  • 科技部長：吳政忠（新任；現任政務委員）
  • 勞動部長：許銘春 （留任)
  • 教育部長：潘文忠（留任）
  • 財政部長：蘇建榮（留任）
  • 經濟部長：沈榮津（留任）
  • 金管會主委：黃天牧（新任；現任常務副主委）
  • 國發會主委：龔明鑫（新任；兼任政務委員）
  • 陸委會主委：陳明通（留任）
  • 僑委會委員長：童振源（新任；現任駐泰國大使）
  • 退輔會主委：馮世寬（留任）
  • 原民會主委：夷將．拔路兒（留任）
  • 原能會主委：謝曉星 （留任）
  • 客委會主委：楊長鎮（新任；現任客委會副主委）
  • 農委會主委：陳吉仲 （留任）
  • 海委會主委：李仲威（留任）
  • 環保署長：張子敬 (留任）
  • 台美事務委員會主委：楊珍妮
  • 主計長：朱澤民（留任）
  • 人事長：施能傑 （留任）
  • 故宮院長：吳密察（留任）
  • 政務委員：吳澤成（留任）
  • 政務委員：林萬億（留任）
  • 政務委員：張景森 （留任）
  • 政務委員：鄧振中 （留任）
  • 政務委員：黃致達（新任；現任蘇貞昌辦公室主任）
  • 政務委員：唐鳯 (留任）
  • 政務委員：羅秉承 (留任)

至於政務次長方面，政院幕僚表示，蘇貞昌與各部會首長針對政次部分交換意見，經相關思考與徵詢後，各部會新任政務次長包含財政部政務次長阮清華、教育部政務次長蔡清華、交通部政務次長陳彥伯、勞動部政務次長王尚志及王安邦、科技部政務次長林聰敏、國發會政務副主委游建華、金管會政務副主委許永欽、原民會政務副主委谷縱．喀勒芳安、客委會政務副主委鍾孔炤及僑務委員會政務副委員長徐佳青。
內閣改組
蘇貞昌
陳其邁
政委

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