【台灣行政院內閣名單正式公布】

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）內閣改組正式名單19日公布，副院長陳其邁、秘書長李孟諺、以及唐鳳等7位政務委員留任，另一席政委則視行政團隊組成新隊形後，再邀請優秀人才加入強化。蘇貞昌辦公室主任黃致達轉任政委，政院發言人Kolas Yotaka轉任總統府發言人後，遺缺由政院簡任秘書丁怡銘接任。

總統蔡英文將在520展開第二任期，邀請蘇貞昌在520後繼續擔任閣揆，蘇貞昌14日率內閣總辭，但多數職務仍留任。

蘇貞昌內閣人事名單

行政院長：蘇貞昌

副院長：陳其邁（留任）

秘書長：李孟諺（留任）

副秘書長：何佩珊（留任）

發言人：丁怡銘（現任行政院簡任秘書）

外交部長：吳釗燮（留任）

國防部長：嚴德發（留任）

交通部長：林佳龍（留任）

內政部長：徐國勇（留任）

文化部長：李永得（新任；現任客委會主委）

法務部長：蔡清祥 （留任）

衛福部長：陳時中 （留任）

科技部長：吳政忠（新任；現任政務委員）

勞動部長：許銘春 （留任)

教育部長：潘文忠（留任）

財政部長：蘇建榮（留任）

經濟部長：沈榮津（留任）

金管會主委：黃天牧（新任；現任常務副主委）

國發會主委：龔明鑫（新任；兼任政務委員）

陸委會主委：陳明通（留任）

僑委會委員長：童振源（新任；現任駐泰國大使）

退輔會主委：馮世寬（留任）

原民會主委：夷將．拔路兒（留任）

原能會主委：謝曉星 （留任）

客委會主委：楊長鎮（新任；現任客委會副主委）

農委會主委：陳吉仲 （留任）

海委會主委：李仲威（留任）

環保署長：張子敬 (留任）

台美事務委員會主委：楊珍妮

主計長：朱澤民（留任）

人事長：施能傑 （留任）

故宮院長：吳密察（留任）

政務委員：吳澤成（留任）

政務委員：林萬億（留任）

政務委員：張景森 （留任）

政務委員：鄧振中 （留任）

政務委員：黃致達（新任；現任蘇貞昌辦公室主任）

政務委員：唐鳯 (留任）

政務委員：羅秉承 (留任)

至於政務次長方面，政院幕僚表示，蘇貞昌與各部會首長針對政次部分交換意見，經相關思考與徵詢後，各部會新任政務次長包含財政部政務次長阮清華、教育部政務次長蔡清華、交通部政務次長陳彥伯、勞動部政務次長王尚志及王安邦、科技部政務次長林聰敏、國發會政務副主委游建華、金管會政務副主委許永欽、原民會政務副主委谷縱．喀勒芳安、客委會政務副主委鍾孔炤及僑務委員會政務副委員長徐佳青。