金點設計獎評審名單揭曉！國際觀點注入台灣設計生態

(台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導)2020金點設計獎評審名單揭曉囉!今年國際評審團更將參與初、複審階段，替台灣設計生態注入更多新觀點，報名至7月9日止。

2020金點設計獎、金點概念設計獎，今（19）日搶先公開第一波國際評審陣容！今年邀請到來自15國地區的設計專家，參與初、複、決審三階段評選，包括日本知名產品設計師柴田文江、芬蘭建築大師馬可．卡薩格蘭（Marco Casagrande）、德國工業設計師暨BMW集團上海設計工作室總監頌雅．席佛（Sonja Schiefer）、新加坡Foreign Policy Design Group創辦人余雅琳（Yah-Leng Yu）、美國紐約知名動畫工作室Brand New School的2D動畫總監傑拉爾．索托（Gerald Mark Soto）等重量級設計師跨海加盟。

今年兩獎項更首度在初、複審階段加入國際評審，為獎項評選挹注更多國際觀點。評審團名單將陸續公佈，陣容精彩可期。2020金點設計獎早鳥報名優惠至6月1日23:59（GMT+8）止，歡迎全球設計好手踴躍挑戰！

金點設計獎自2014年轉型國際化以來，不僅開放向全球徵件，主辦單位每年更力邀國際設計創意領域專業人士來台評選，歷年集結來自荷蘭、英國、義大利、瑞典、比利時、美國、日本、台灣、中國大陸等眾多專家，如馬汀．達比斯爾（Martin Darbyshire）、馬丁．克萊森（Mårten Claesson）、路易莎．博切多（Luisa Bocchietto）、深澤直人、佐藤大、佐藤可士和、季裕棠（Tony Chi）等，年年評審團陣容華麗。

今日首發的國際評審名單亦十分亮眼，今年兩獎決審特別邀請到日本知名女性設計師柴田文江來台助陣。以獨特細膩的設計洞察與思維，持續為無印良品、OMRON、KINTO、台灣JIA品家家品等知名品牌，打造出眾多經典產品，柴田文江堪稱日本當代設計代表性人物之一。柴田文江亦自2006年起擔任日本Good Design Award多年評審，2018、2019年升任評審委員會主席，擁有豐富評審經歷。此次決審她將帶來什麼樣的觀點、發掘哪些創新設計，令人矚目。

芬蘭建築大師馬可．卡薩格蘭，頂著2013年歐洲建築獎及2015年全球可持續性建築大獎桂冠，以獨到的建築理論與創作哲學享譽國際，現於挪威卑爾根建築學院擔任教授。他曾於2004至2008年間於台灣淡江大學建築系擔任客座教授，在台深入參與寶藏巖保存等多項在地計畫，與台灣建築師謝英俊、阮慶岳組成「弱！建築」（WEAK! At work）團隊，並曾在台舉辦個展；與台灣淵源甚深的他，此次熱情應邀擔任決審評審。

來自美國知名動畫工作室Brand New School的2D動畫總監傑拉爾．索托，擁有20年動畫業界經歷，曾為Nike、美國運通、Apple、三星電子、Google等跨國企業打造出無數驚艷視覺作品，本次也將特別來台參與決審。

德國設計師頌雅．席佛，今年應邀於金點設計獎複審擔任產品設計類評審，工業設計經歷豐富的她，自2001年起於BMW集團旗下設計工作室Designworks Studio任職創意總監至今，曾陸續領軍洛杉磯及慕尼黑設計工作室，並於2019年起轉赴上海設計工作室，協助集團在亞洲市場擬定創新發展策略。

將於金點設計獎初審擔任傳達設計類評審的新加坡設計師余雅琳，為亞洲著名設計工作室Foreign Policy Design Group創辦人暨創意總監、國際平面設計聯盟（AGI）會員，她參與過眾多跨界設計專案，包括新加坡國家美術館商店Gallery & Co店面設計，並活躍於亞洲設計創意領域，現為新加坡「設計互聯」（The Design Society）主席，期待她為金點設計獎帶來的評選觀點。

2020金點設計獎現正熱烈徵件中，參賽作品須已商品化且上市銷售，申請廠商可為業者或設計團隊，報名至7月9日（四）17:00截止。6月1日（一）前報名者，可享早鳥價優惠，敬請把握時間。更多詳細報名資訊，歡迎至金點設計獎官方網站查詢。