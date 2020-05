臺馬藝文交流不中斷 線上分享藝術行銷3.0

5月16日活動現況,以〈藝術行銷3.0-改變社會〉(Bringing Social Change with Arts)為題。(文化部提供)... 5月16日活動現況,以〈藝術行銷3.0-改變社會〉(Bringing Social Change with Arts)為題。(文化部提供)

由文化部及駐馬來西亞臺北經濟文化辦事處文化組主辦的「Tea Philo哲學茶席」已邁入第4年,本年活動因新冠病毒疫情關係改採線上形式,首位主講者為PANDA表演藝術網絡發展協會理事長洪凱西,分別於5月16日及17日進行了E-講座與E-工作坊,經由與主持人馬來西亞雲手文創基金會執行長陳魚簡對談,此次活動吸引了超過百位來自馬國及德國、西班牙等來自世界各國人士參與,針對當下疫情衝擊藝文產業現況及應對策略進行熱烈交流。



16日講座以〈藝術行銷3.0-改變社會〉(Bringing Social Change with Arts)為題,身為藝術工作者的洪凱西相信藝術是社會不可或缺的因素,也在社會進步與發展中扮演重要的角色。藝術能夠改變人們對待事情的觀點,使人們產生共鳴與聯想。她認為藝術家是具前瞻性的一個力量,可以透過創作一步步作出細微的改變,比如傳達正面訊息、改變人們的想法、填補社會的空缺等,能夠引領藝術愛好者一起建構更好的社會。



接下來,洪凱西和觀眾共同探討了何謂表演藝術的價值及作品的價值,比如呈現觀眾的主觀感受,創作者、行銷人等是否了解觀眾並如何判斷作品達到期待值。在清楚作品的價值之後,才能開始擬定行銷策略,期能與觀眾的心理同步,有效傳達作品價值。



隔日,工作坊則以〈如何行銷藝術〉(How to Promote Your Art?)為主軸,4位來自馬來西亞劇場、雜誌出版、裝置藝術領域的藝文工作者,分別發表他們在藝術創作上的宣傳手法與理念,再由洪凱西直接針對個案給予回饋指點,從不同角度分享藝術的行銷態度與手法,比如培養觀眾、觸及更廣大的受眾等角度,使工作坊參與者獲益良多。(新聞轉載自新住民全球新聞網)