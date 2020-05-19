臺馬藝文交流不中斷 線上分享藝術行銷3.0

由文化部及駐馬來西亞臺北經濟文化辦事處文化組主辦的「Tea Philo哲學茶席」已邁入第4年，本年活動因新冠病毒疫情關係改採線上形式，首位主講者為PANDA表演藝術網絡發展協會理事長洪凱西，分別於5月16日及17日進行了E-講座與E-工作坊，經由與主持人馬來西亞雲手文創基金會執行長陳魚簡對談，此次活動吸引了超過百位來自馬國及德國、西班牙等來自世界各國人士參與，針對當下疫情衝擊藝文產業現況及應對策略進行熱烈交流。



16日講座以〈藝術行銷3.0-改變社會〉（Bringing Social Change with Arts）為題，身為藝術工作者的洪凱西相信藝術是社會不可或缺的因素，也在社會進步與發展中扮演重要的角色。藝術能夠改變人們對待事情的觀點，使人們產生共鳴與聯想。她認為藝術家是具前瞻性的一個力量，可以透過創作一步步作出細微的改變，比如傳達正面訊息、改變人們的想法、填補社會的空缺等，能夠引領藝術愛好者一起建構更好的社會。



接下來，洪凱西和觀眾共同探討了何謂表演藝術的價值及作品的價值，比如呈現觀眾的主觀感受，創作者、行銷人等是否了解觀眾並如何判斷作品達到期待值。在清楚作品的價值之後，才能開始擬定行銷策略，期能與觀眾的心理同步，有效傳達作品價值。



隔日，工作坊則以〈如何行銷藝術〉（How to Promote Your Art？）為主軸，4位來自馬來西亞劇場、雜誌出版、裝置藝術領域的藝文工作者，分別發表他們在藝術創作上的宣傳手法與理念，再由洪凱西直接針對個案給予回饋指點，從不同角度分享藝術的行銷態度與手法，比如培養觀眾、觸及更廣大的受眾等角度，使工作坊參與者獲益良多。（新聞轉載自新住民全球新聞網）