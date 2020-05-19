衛生安全管理比照食品廠　首發農產品初級加工場登記證助農民提高收益

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）為提高農民收益，行政院農業委員會今(19)日在「首發農產品初級加工場登記證 啟動農產加工新紀元」活動表示，自今年3月農產品初級加工場管理制度完成相關法規發布後，及農產品初級加工場適用的特定品項加工產品及 其加工方式，建立完整管理制度，全國第一張農產品初級加工場登記證已於5月6日，由新北市政府核發，宣告農產加工邁入新紀元。

農委會表示，農產品初級加工場的衛生安全管理比照食品廠等級，其作業場所需符合食品良好衛生規範準則之規定。自2019年開始辦理各項輔導措施，截至目前已輔導760人取得申請登記所需之40小時教育訓練及格證書，並設立7處農產品加值打樣中心，協助產品打樣逾500件，整合服務中心提供諮詢服務逾1,500件，已輔導16場完成場區之軟硬體改善。

未來全國預計將納管500家以上之農產品初級加工場，加工量每年可達7萬5,000公噸，年產值預估增加約20億元，有助於穩定農產品產銷、提升農業競爭力及農民收益，帶動農業轉型。

全國第一張農產品初級加工場登記證已於5月6日，由新北市政府核發予農民李昌峻君，促使農產加工向前邁進一大步，顯示該會的前瞻輔導已發揮成效。

為推動農產品初級加工管理制度，農委會自2018年起與行政院食安辦公室、經濟部及衛生福利部等召開4次跨部會協商會議，另合計辦理27場次農民、專家、地方政府座談會及公民會議，以凝聚執行共識。

2019年12月25日總統令修正公布農產品生產及驗證管理法，增訂第18條作為推動該制度之法源依據後，農委會即於今年3月26日發布農產品初級加工場管理辦法，並於同月公告農產品初級加工場適用之特定品項加工產品及其加工方式。