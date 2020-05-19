煉﹒瓦金色奇蹟新登場搶客 台南大員皇冠假日酒店炸爆您的味蕾

隨著疫情趨緩，台南大員皇冠假日酒店提前做好迎客的準備，煉．瓦日式餐廳推出「金色奇蹟」新菜色，日料主廚吳進旺端出私房拿手菜，一次炸爆您的味蕾，分別有天婦羅、可樂餅、燒烤、壽司、烤飯糰等多達29道，30元至680元不等，面對疫情的不景氣，全新的金色奇蹟菜單要給人一次大驚喜、大滿足。新菜登場同步開放外帶自由配，喜愛質量俱佳的日本料理老饕們千萬不可錯過。

因應新型冠狀病毒疫情，「嘉玲」天天現身（零確診），讓民眾出門用餐消費意願日漸回溫，台南大員皇冠假日酒店準備好了！清潔消毒防疫工作依舊嚴格把關、做到滴水不漏，煉﹒瓦日式餐廳更是超前部屬研發多款新菜，推出「金色奇蹟」美饌搶客，由日料主廚吳進旺30年的職人手藝獻上29道日式佳餚，分別有天婦羅、可樂餅、燒烤、壽司、烤飯糰系列菜色。

和食經典料理之一就是天婦羅，將各式各樣的蔬菜、鰻魚、鮮貝、廣島生蠔等食材沾裹上特製的粉漿後，油炸出金黃色的誘人料理，甚至選用了1公斤僅有5、6尾的澎湖新鮮明蝦也做成天婦羅香脆上桌。

還有日本媽媽最愛的家常料理可樂餅也升級大變身，透過主廚的廚藝巧手，變成牛肉可樂餅、火燒蝦可樂餅、松葉蟹膏肉可樂餅等，一入口鮮嫩多汁就是要炸爆您的味蕾，而綿密滑順的馬鈴薯餡包入各式高級餡料，有台南在地最愛的鮮味火燒蝦，配上日本栗子南瓜泥，或者是松葉蟹肉蟹膏配上日本山藥泥，外皮酥香脆口，讓人愛上這五星級的口感與美味。

另外，還有深受親子喜愛的烤飯糰，口味有蒲燒鰻烤飯糰、明太子烤飯糰、鮭魚鬆烤飯糰等，都是不容錯過的主食。吳進旺主廚擅長懷石料理，精準掌握季節食材與料理原則，以割烹展現日料職人精神。

不論疫情的晴天或雨天，台南大員皇冠假日酒店更要力拼客源，煉﹒瓦新菜登場「金色奇蹟」現點現做讓客人隨時都能吃到日式料理的好味道，亦能依照喜好外帶自由搭配，凡單筆訂單滿1,000元享自取贈送軟性飲料1瓶，滿額2,000元送2瓶，以此類推。加點清酒或任一酒品皆享9折優惠並加贈乙道下酒菜。單筆訂單滿2,000元且車資300元以內享單一地址免費外送。煉﹒瓦的「金色奇蹟」內用燙口、外帶脆口，一樣美味、任君選擇。洽詢專線06-512-1930。