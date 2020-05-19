不用出國台灣也有！台版江南古鎮、水上威尼斯　「老爺的理想假期」

台灣疫情趨緩，在後疫情時代下，旅遊開始有了不一樣的定義，鼓勵民眾走出戶外、接近大自然，提升自我免疫力。宜蘭傳藝老爺行旅與花蓮理想大地渡假飯店，鎖定國內旅遊客群，首度攜手合作，打造宜花雙城遊「老爺的理想假期」，即日起至12月30日止，入住兩館一泊一食，雙人住房優惠6,499元，再享尊榮車站免費接駁，吃喝玩樂全包辦，輕鬆暢遊宜蘭、花蓮，感受東台灣的好山好水好空氣。

防疫新生活 宜蘭、花蓮安心出遊

疫情海嘯後，台灣東部躍升成為國人旅遊熱門地區，近期政府推動「防疫新生活」作好良好個人衛生習慣，更鼓勵民眾放鬆出遊，加上蘇花改通行，縮短宜蘭花蓮兩地距離，讓過去的交通問題迎刃而解。同屬度假型的宜蘭傳藝老爺與花蓮理想大地，兩館皆擁有豐富的生態環境與多元遊憩，戶外空間多、通風良好，旅宿區均為獨棟設計，每房設有獨立冷暖空調，安心防疫無疑慮，此次宜花雙城遊特輯「老爺的理想假期」，住完宜蘭傳藝老爺再住花蓮理想大地，吃喝玩樂全包辦，三天兩夜行程滿檔，非常適合一住進來就不想出門的旅人，完美的一站式度假選擇。

不用出國台灣也有：台版江南古鎮、水上威尼斯

出國旅遊不是時機，不妨把時間留在台灣，欣賞近在咫尺的美麗！不用千里迢迢飛出國，選擇「老爺的理想假期」即可一次入住台版江南古鎮「宜蘭傳藝老爺行旅」與台版威尼斯「花蓮理想大地」，重新感受台灣的美麗。

宜蘭傳藝老爺行旅於宜蘭傳藝園區內，旅宿區以江南園林結合三合院式的閩南古厝，充滿濃厚的東方藝術與古典氣息，住宿期間贈送古早味迎賓茶點以及傳藝園區門票，可無限次進出暢遊宜蘭傳藝中心，欣賞戲曲表演、工藝體驗等，每房再贈傳藝園區習藝券，可至園區特色商家體驗手作DIY，不論大人小孩都玩得盡興、收獲滿滿。專案內容包含「透早食堂」道地美食早餐，品嚐在地蘭陽風味，若有晚餐規劃，則是推薦旅人宜蘭在地辦桌料理「手路菜中餐廳」，房客還享有九折優惠；花蓮理想大地則是以歐式異國風情打造出西班牙高第式建築風格，提供旅客獨楝式別墅，入住期間提供可搭乘園區運河遊艇浪漫漫遊，彷彿置身歐洲世外桃源，專案內容包含陽光自助早餐，入住每房還贈送幸福迎賓小品，甜甜蜜蜜的好滋味，讓您和家人渡過一個幸福的理想假期！

「老爺的理想假期」6月底前入住宜蘭傳藝老爺行旅，平假日皆適用，無需另外加價費用，若旅人有攜帶寵物入住之需求，還可另外加價升等寵物客房，寵愛毛小孩，一起度假去；7月14日前入住花蓮理想大地，不限專案享活動四贈二的好康優惠，竹筏、單車、釣魚、射箭等多元好玩活動，讓您住得高級、玩得盡興，享受無限樂趣！