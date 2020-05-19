武漢肺炎疫情趨緩 北市解封親子館開放半數入園

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）隨著武漢肺炎疫情連續12天零確診，國內連續35天沒有本土案例，台北市政府昨（18）日提出第二波解封原則，實名制及不共餐原則不變，室內活動人數提高為100人以下。

台北市政府表示，第二波原則之下，各行政區親子館將自5月26日起開放半數入園，提供親子間更多共玩共樂空間。與市民健康保健相關的社區健康篩檢，包括癌症篩檢、三高篩檢等活動，也將恢復辦理，守護市民健康

此外，新增開放迪化汙水處理廠受理100人以下團體申請環教團體參訪。而第一波已經開放的區民活動中心、社區關懷照顧據點及老人服務中心等也將於5月25日起提高室內活動人數。鼓勵市民朋友在遵守「防疫新生活運動」之下，創造更多親子、家人間互動的精采回憶。

台北市政府表示，由於大學指定科目考試將於7月3日至5日登場，校園防疫安全不容小覷，為了提供考生安全應試環境，本市高中職校園預訂於7月6日對外開放；至於國中小校園則將於本學期結束後，於7月15日開放。

不過，全球疫情仍未結束，守護市民健康一直是北市府堅守最重要的原則，因此，一旦國內疫情產生變化，基於民眾健康的考量，市府將立即啟動管制作為，台北市政府呼籲市民朋友，每個人落實健康防疫作為，勤洗手、戴口罩，學習與疫情共存，期待穩渡疫情，邁向更健康的社會。

（圖/ 台北市政府）