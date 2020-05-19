台灣嘉義《新港奉天宮志續修》出版 詳載媽祖與地方人文歷史

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）為了讓嘉義新港奉天宮的歷史更加完整，讓人們深入暸解當地的人文歷史，由12名專家學者共同編撰《新港奉天宮志續修》新書，花費4年時間，完成65萬字文稿，補足23年的資料，當中包含田野調查、新港耆老訪談，以及許多珍貴照片及新發現資料，昨(18)日對外發表。

新港奉天宮在臉書發文表示，新港奉天宮的建成與新港地區的歷史，人民的生活息息相關。要想了解新港的人文歷史，就必須先深入認識新港奉天宮的歷史沿革。

奉天宮於1993年邀請國立成功大學林德政教授總纂《新港奉天宮志》，內容詳載新港奉天宮自建廟以來的沿革事蹟。2017年，經董事會決議委由前國立嘉義大學李明仁教授擔任宮誌續修計畫主持人，讓新港奉天宮的歷史可以更完整的保留。

李明仁表示，以往的宮志是由一個人來完成，但奉天宮的研究牽涉許多專業知識，所以他請來音樂、田野調查、歷史建築、藝術等專家及實際參與寺廟運作的人共同編寫，讓新港奉天宮的歷史可以更完整、深入保留。

歷經4年時間編撰的的《新港奉天宮志續修》新書，補足1993年到2016年的空白，包含田野調查、新港耆老訪談，以及許多珍貴照片及新發現資料，內容涵蓋奉天宮歷史沿革、諸神信仰的由來、廟宇組織、子弟團傳承、傳統武館文化保存、廟宇建築藝術價值、在地神祇事蹟、歷史文物、國際宗教文化交流活動以及公益事業的推動等10個章節，共65萬字文稿。