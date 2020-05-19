中國武漢疫情普查烏龍百出　檢測過程亂樣本亂丟　居民直批政府腦殘

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）中國武漢官方近來針對全市千萬人，展開武漢肺炎病毒檢測「十天大會戰」，受檢民眾大排長龍，不僅增加交叉感染風險，檢測樣本也沒標籤辨識就被丟在一旁，遭到居民批評政策腦殘、亂七八糟。

自由亞洲電台報導，根據武漢市疫情防控指揮部要求，當地展開全員武漢肺炎病毒核酸篩查「十天大會戰」，全市1100萬人將接受核酸檢測。但當地居民抱怨，人口達6000多人的「盛世東方」小區，居民排隊等候數小時等候檢測。但從上午等到下午，竟發現檢測人員只帶了600多個檢測試劑。

而且根據居民本週一上傳的影片發現，受檢者的唾液樣本上連標籤也沒有，也沒有獨立封存，一堆樣本就被放進同一個容器裡，根本分不出來是誰的檢測樣本，居民怒吼，檢測「做了有什麼意義」。

有居民抱怨，一家三口排隊等檢測就耗時三小時，這段時間可能暴露在受汙染的環境中，徒增感染風險。

報導還指出，一名婦女批評，政府做事不動腦筋，平常居民都不出門的，如今政府突然要大家出門受檢，檢測時需要張開嘴巴，又是由同一群醫護人員負責檢測，短時間內醫護人員的手要怎消毒、換手套，且過程中還有民眾咳嗽、打噴嚏。這些情況，都會增加交叉感染的風險，如此匆忙篩檢是「腦殘的決定」。