美國總統抗疫再惹議 川普：日日服用奎寧抗武漢肺炎

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）武漢肺炎爆發以來，總是語出驚人、讓幕僚一身冷汗的美國總統川普，過去就不斷鼓吹瘧疾藥物奎寧有助對抗武漢肺炎，而他果然也「身體力行」，18日在一場記者會上說，自己可是每天服用呢。

美聯社報導，川普公開表示，自己每天都會吃羥氯奎寧（hydroxychloroquine）以及鋅補充劑，已服用一個多禮拜，這藥物並非醫師推薦，而是他自行索取，「我可以說的是，服藥至今不覺得有什麼問題。」白宮醫師康利（Sean Conley）透過聲明指出，已與總統說明此藥之利弊，結論是「潛在治療效果多於健康風險」。

數周以來，川普大力宣揚奎寧有助預防甚至治療新冠肺炎（COVID-19），完全無視醫界警告。美國食藥署（FDA）上個月示警，不應在醫療院所或研究以外的領域使用奎寧治療新冠肺炎，以免產生致命副作用。監管單位也警告，已傳出多起患者因服用奎寧而出現心律不整甚至死亡的案例。

醫界表示，目前並無整證據顯示，奎寧有助對抗COVID-19病毒，但身為一國之尊的川普，卻做出這不良示範，恐讓民眾誤以為，任意服用奎寧並無安全疑慮。據報導，近來紐約進行了兩次大規模奎寧研究，受試者皆約1,400人左右，結果並未發現服藥有任何益處。14日發布於英國醫學期刊BMJ的兩項新研究，分別來自法國與中國，也得到類似結論。

事實上，川普挑戰醫療權威的言行已不是頭一遭，日前他也曾在白宮記者會上「大膽」建議，透過注射消毒劑、用紫外線照射人體等做法，來消滅病毒。這等聽來荒唐的「非典型」療法，立刻引發軒然大波及譏嘲聲浪，川普隨即改口，辯稱相關言論只是諷刺說法，白宮幕僚為此疲於奔命忙著滅火，甚至懇求總統，別再開記者會了吧。