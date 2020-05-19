新北國教輔導團助新住民浴火重生 成偏鄉外語教師

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）新北市國教輔導團新住民語文小組，培訓新住民語文師資不遺餘力，並掌握新課綱上路後新住民語文課程教學狀況，積極整備109學年度新住民語文課程及教學資源，至今(109)年已完成七語教材1到4冊課程計畫，提供新北市教學支援人員使用，使其教學更得心應手，多項培訓及教學資源協助，也讓許多新住民展開人生新頁。

新北市教育部表示，新北市首創全國之先成立國教輔導團新住民語文小組，受教育部委託於108年完成七語126冊教材編輯，於教材完成後，團員們更利用公餘撰寫七語教材之課程計畫，自108年至今(109)年已完成1至4冊的課程計畫，預計於6月公布於新北市國際教育資訊網，提供市內教學支援人員於109學年度開學前練習與運用。

新北市教育局提到，這套課程計畫是為了協助新住民語文老師達成教學目的和增進學習效果，例如越南語第三冊第四課「舅舅家」的課程計畫，課程設計讓孩子學會聽辨、說出、拼讀與書寫詞彙，也表達與居住環境相關的語句，並透過圖片、長條句卡和數位教材等教學資源，及行為觀察等教學評量方式，讓學生學得又快又好。

此外，近幾年來輔導團培訓新住民語文師資不遺餘力，自105學年度起辦理新住民教學支援人員培訓超過800人次，除在板橋、三重和新莊等都會地區外，更深入偏鄉如瑞芳、金山、石門、坪林等地培訓。

住在貢寮的陳草老師，每周有兩天早晨騎著機車上台2線濱海公路課，前往吉慶、濂洞、野柳及福連4所國小擔任越語老師。住在八里的武氏芳恆老師，則是把台15線沿線偏鄉學校的學生都照顧到了，在八里、大崁、瑞平、興福、嘉寶5所國小和八里國中教越語。

陳草和武氏芳恆初到台灣因語言不通，僅能打零工謀生。陳草說，她17歲時嫁到貢寮，自2013年起福隆國小給她機會擔任故事媽媽，雖然每次10分鐘，卻點燃了她當老師的夢想。她採用新北市教育局出版的繪本跟教材，講故事給小朋友聽。

還有輔導團的吳瑞文校長和林桂枝主任從104年起指導她做教具、如何當一名老師，在輔導團師長的鼓勵下參加了母語師資培訓、教學支援人員培訓資格班、回流班及共備社群等。

武氏芳恆老師也曾因在泡棉工廠被切斷手指頭，離開工廠後參加師資培訓課程，在輔導團的協助下發現自己熱愛教學，成為受歡迎的越語老師。

新北市教育局表示，新北市輔導團成立「新住民語文教育資源中心」及首創「新住民語文學院」等，並組成教師共備社群及辦理到校輔導，長期培育與輔導新住民成為一名老師，另外也持續提供更多的教學工具與資源，團員們扶持新住民走上講台，並時時促其精進，成為更專業的新住民語文老師。