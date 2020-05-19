台灣缺席世衛大會美國怒　蓬佩奧批WHO自毀其公信力

（台灣英文新聞／施家恩綜合外電報導）世界衛生大會18日以線上視訊方式舉行會議，台灣未獲邀與會今年確定再缺席，美國國務卿蓬佩奧批評世衛領導人對中國彎腰、屈服於中國壓力才會阻撓台灣出席。

蓬佩奧（Mike Pompeo）怒指，世界無法聽取台灣防疫經驗分享，世衛在這疫情節骨眼自毀其公信力。

儘管近幾周來自美日紐澳等其它國家呼籲讓台灣參與大會，世衛就是極盡推托能事不處理，世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）更邀備受爭議的習近平來個線上大會開場白，自誇抗疫透明更大讚譚領導有方，激怒世衛最大贊助者美國。

蓬佩奧直批，譚德塞有權也有先例可循去邀請台灣參與大會，但卻未如此做，正當全世界需要聽取台灣成功抗疫經驗之時，譚德塞選擇屈服中共壓力不讓台灣出席，缺乏獨立性，自毀其公信力。

同一時間，美國總統川普證實，已拒絕世衛視訊演說的邀請，直指世衛是中國傀儡，並重申中國應該為病毒散播全球負責。至於未來資助世衛金額多寡，川普表示「很快會做出決定」，但不會再如以往多。

周一，外交部長吳釗燮及衛生福利部長陳時中在中央疫情指揮中心舉行的記者會中，共同嚴正表達台灣政府不滿的立場。吳指決定接受理念相近國家及友邦的建議，等到今年稍晚復會舉行實體會議時，再討論友邦的提案，以確保友我提案獲得充分且實質的討論。