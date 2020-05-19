讓中海艦重現金門搶灘運補姿態 軍事迷號召搶救

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）曾經參與823砲戰的海軍除役的中海號登陸艦（LST-201），因立下戰功而被封為「功勳艦」，15日卻被海軍司令部以廢鐵標售，引起軍事迷的關注與憤怒，並準備號召網友搶救，以期未來可以放在金門模擬當年搶灘運補的姿態。

自由時報引述軍史研究者姚開陽在臉書的貼文並強調，要搶救「中海艦」，向文化部申請列為文化資產是必要動作，因為這是取得免死金牌的第一步。不過標案已經在15日公告，這也是有法律地位的，假如有廠商得標而公部門不依法執行，會涉及違法與國賠的問題。

但是申請文資曠日廢時、恐無法即時保存功勳艦，姚開陽建議，首先要拉高音量，給那些可能來投標的廠商聽，聲稱：「不管誰得標，得標之後不准拆解，必須留下作為紀念艦博物館使用，否則要圍廠抗義。」只要假如音量夠大、意志堅決，廠商就會評估風險，因為若得標卻不能拆解，損失就會很大，當風險大到一定程度，就可能不來投標，投標家數不足，就會流標。三次流標，海軍就要撤案，依規定必須修改招標內容。

若能保留中海艦，他認為，「中海艦」與「德陽艦」不同，「中海」是可以座灘的登陸艦，不需要長期泡在水裡，問題比「德陽艦」單純，所以本來放在金門是很適合的，搶灘後就停在那兒，模擬當年搶灘運補的姿態，完全合理。其次戰車登陸艦坦克艙寬大，艙間格局也比驅逐艦單純， 非常適合做為博物館使用，上甲板做為戶外展示與武器體驗場，兩全其美，連房子都不用蓋。

海軍除役的「中海」(LST-201)號戰車登陸艦，是現存唯一曾在台海戰役中擊沉中共艦艇的功勳艦。1958年823砲戰期間負責執行運補作業時，於「824」與另一艘台生號在金門外海遭到共軍快艇圍攻，台生號不幸被擊沈，中海號在海戰中則奮力擊沉對方一艘快艇，但船艦仍嚴重受損，海軍雖然將其修復並繼續服役，2010年2月1日才讓功勳艦除役。

國防部18日到立法院外交及國防委員會業務報告，並備質詢時，證實中海艦將以廢鐵標售新台幣1400萬元。對於功勳艦的歷史發展，海軍參謀長敖以智中將引用美國二戰名將麥克阿瑟(Douglas MacArthur)的名言，「老兵不死，只是凋零」，並將透過影音、書籍進行另類保存。

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