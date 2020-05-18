高醫外科教授關皚麗獲邀以NGO身分參加WHA

（台灣英文新聞／國際組 綜合整理報導）世衛大會今天登場，雖然台灣連續4年未獲邀出席，但高醫外科教授關皚麗以非政府組織國際外科學會候任理事長身分獲邀參與，她爭取視訊高醫場，促成台灣醫界突圍參與。

一年一度世界衛生大會（WHA）今、明兩天在瑞士日內瓦舉行，因武漢肺炎疫情影響，首度以視訊會議形式舉行。世界國際外科學會候任理事長、高雄醫學大學外科教授關皚麗獲邀參與視訊會議，她特別將視訊地點設在高醫大附設醫院，讓高醫有機會全程參與這項會議。

關皚麗表示，台灣因非WHO會員國無法取得WHA入門票，世界國際外科學會為WHO登錄在案的非政府組織，每年受到邀請，這次她獲得世界國際外科學會的授權，讓高醫參與視訊會議，意義深遠。

關皚麗加入國際外科學會20多年，2018年當選候任理事長，她是繼已故台大教授李俊仁之後，10多年來第2位當選該會理事長的台灣外科醫師。原定明年元旦就任，但受武漢肺炎疫情影響將延後上任。

高醫外科教授關皚麗以非政府組織國際外科學會候任理事長身分獲邀參與。（圖取自高雄醫學大學附設醫院網頁kmuh.org.tw）

WHA視訊會議高醫場傍晚在高醫第一會議室登場，除關皚麗外，台灣國際外科學會理事長郭功楷、常務理事余廣亮、高醫大附院長候明鋒、副院長楊瑞成、王照元、吳登強、外科部主任郭耀仁、開刀房主任李書欣、醫務秘書黃書鴻、感染內科主任盧柏樑及感染管制中心主任林俊祐及高雄市醫師公會理事長賴聰宏等人出席。

王照元表示，台灣雖非WHO會員國，無緣參加世界衛生大會，但台灣的醫學成就及對國際的貢獻，皆有目共睹。這次因關皚麗擔任世界國際外科學會候任理事長，且第一次參與遠距會議，機會相當難得，讓高醫有機會躬逢其盛。

楊瑞成希望透過這次WHA視訊會議，汲取國際防疫最新資訊，作為未來防疫參考。吳登強感謝關皚麗為高醫開啟學習機會，在後疫情時代持續打造安心的就醫環境。賴聰宏肯定高醫防疫措施，也期待台灣有機會參與WHA事務。