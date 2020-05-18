習近平於WHA致詞　自稱透明通報疫情　狂撒600億國際援助

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）中國國家主席習近平應世衛組織秘書長譚德塞邀請，於世界衛生大會（WHA）視訊會議開幕式上致詞時聲稱，中國「始終本著公開、透明、負責任的態度」，及時通報疫情。另外，中國將提供20億美元（約600億新台幣）國際援助，用於支持受疫情影響的國家。

第73屆世界衛生大會於日內瓦時間18日中午12時（台北時間今天傍晚6時）登場，今年WHA受武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）影響，開會時間從3週縮短成2天，也是WHA史上首度以視訊會議形式舉行 。

雖然多國強力支持台灣參與WHA，但WHO無視國際輿論，最後台灣仍被拒於門外，且世衛秘書長譚德塞甚至還邀請習近平於開幕式致詞。

習近平受邀發言指出，「中方始終本著公開、透明、負責任的態度」，及時向世衛組織及相關國家通報疫情訊息，第一時間發布病毒基因序列等訊息，毫無保留和各方分享防控和救治經驗，盡其所能為有需要國家提供大量支持和幫助。譚德塞再向中國靠攏？ 華春瑩：習近平獲邀於WHA開幕式致詞

習近平並提出六點建議。第一，全力搞好疫情防控，這是當務之急。要堅持以民為本、生命至上，科學調配醫療力量和重要物資。第二，發揮世衛組織領導作用，在譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）帶領下，世衛組織為領導和推進國際抗疫合作做出重大貢獻，國際社會對此高度讚賞。

第三，要加大對非洲國家支持，應該向非洲國家提供更多物資、人力支持。第四，加強全球公共衛生治理。人類終將戰勝疫情，但重大公共衛生突發事件對人類來說不會是最後一次。第五是恢復經濟社會發展。第六是加強國際合作。

習近平表示，待中國新冠疫苗研發完成後，將作為全球公共產品，為人類做出貢獻，同時為繼續支持各國科學家開展疫苗研究，中國將提供20億美元，用於支持受疫情影響的國家。

另外，中國也將落實暫緩最貧困國家債務償付倡議，並願與國際社會一道，加大對疫情特別重、壓力特別大的國家的支持力度，幫助克服當前困難。