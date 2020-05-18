「寰遊寒舍」住房專案 8/31前限時預購 重磅回饋6000元現金禮券

破天荒重磅回饋！超前部署暑期旅遊市場，寒舍集團位於台北市區3家飯店聯袂推出「寰遊寒舍」住房專案，每晚含稅新台幣4999元，即可入住台北喜來登大飯店、台北寒舍艾美酒店或寒舍艾麗酒店，並贈送6000元現金禮券，每家飯店每日限量十間，8/31日前限時預訂，要搶要快！詳情請洽各飯店官網或訂房組：台北喜來登大飯店訂房專線(02)2321-5511轉訂房中心、台北寒舍艾美酒店訂房專線(02)6622-5870、寒舍艾麗酒店訂房專線(02)6631-8075。

即日起-8/31日，推出「寰遊寒舍」住房專案，重磅回饋6000元現金禮券，包含台北喜來登大飯店全館通用之2,000元餐飲禮劵、台北寒舍艾美酒店全館通用之1,000元餐飲禮劵、寒舍艾麗酒店全館通用之1,000元餐飲禮劵及礁溪寒沐酒店2,000元住宿禮券。

「寰遊寒舍鎖定精打細算的消費者，實實在在回饋6000元現金禮卷，可直接折抵、聰明消費，無論送禮自用都體面，讓客人吃好住好荷包也飽飽。」寒舍集團營運總經理戴文龍表示：「寒舍招待持券的消費者免費品嚐星級美饌，不侷限於入住期間，只要在今年12月30日前都可依自身需求任選寒舍旗下13家餐廳預約用餐，無論母親節、父親節、七夕情人節、耶誕節等特殊節日都能直接折抵消費，亦可選擇榮獲米其林二星肯定的請客樓餐廳，讓星級美食撫慰疲憊的身心靈，一掃疫情帶來的煩悶。」

寒舍集團希望透過限時限量的優惠活動，讓賓客啟動預先搶購，遞延享受的消費禮遇！例如:「礁溪寒沐酒店2000元住宿禮卷」為例，可直接折抵住宿費，輕鬆體驗泡湯紓壓、戶外游泳池與充滿玩趣互動的兒童休憩區，一網打盡親子家庭遊與周休二日想來場閨蜜輕旅行的粉領族，提前規劃暑假玩水與秋冬泡湯旅行，為親子時光增添幸福回憶，是2020最理想的度假提案！