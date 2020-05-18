In Between之間 即日起推出「玩味盛夏」限定新菜

「把食物最美味的一面烹調出來，是一門充滿挑戰的藝術，你會因為嗅覺味覺而記住整個氛圍，這才是身為廚師真正期待能帶給他人的愉悅美好。」改編自真實故事電影《巴黎御膳房》的御廚總監Daniele Delpeuch對料理所下的注解。位於eslite hotel誠品行旅二樓的In Between之間餐廳，向來以提供頂級牛排與結合在地食材的海陸義法料理，廣受旅人饕客好評，為迎接今年盛夏季節來臨，於即日起特別推出「玩味盛夏」限定新菜，主廚團隊以昇華食物本味為軸心，跳脫既往對食材搭配的想像框架，透過氣味的探究與口感的創新堆疊，創作出令人驚艷的味覺火花，在盛夏季節牽動旅人的食欲味蕾，推薦菜色包含運用三種根莖食材的創意搭配完美轉化為絕妙口感的開胃前菜「馬鈴薯麵沙拉│番薯│辣根醬│蒔蘿」；結合茴香與帶有胡椒香氣的木瓜籽襯托鮪魚鮮美滋味的「嫩煎鮪魚│茴香│木瓜籽油醋醬」；以日式關東煮為靈感牽引出濃厚和風鮮味的「章魚薄片│檸檬奶油醬│紫蘇酸奶」；巧妙揉合冰湖草野與深洋海味成就溫潤質感的「香煎比目魚│雞汁野米」；以新鮮鳳梨百香帶出豬肉柔嫩甘甜味的「盤客夏豬里肌│鳳梨│羽衣甘藍」；採義式手法融合甜菜根及松露詮釋夢幻味蕾與色澤的「甜菜根燉飯│布拉塔起士醬│新鮮黑松露」，以及演繹最佳夏日蔬食首選的「松子櫛瓜青醬寬板麵」。

In Between之間餐廳「玩味盛夏」限定單點菜色，主菜每道900元+10%起，午間套餐每套1,300元+10%起、晚間套餐每套1,800元+10%起；此外，為回饋廣大誠品會員，搭配5月份「發票變現金│好評再延長」活動，5/31前凡持誠品商場指定店別的實體紙本發票與會員憑證，即可至誠品行旅享用餐最高半價折抵的專屬優惠，在充滿人文底蘊與絕美景致的環境中享受一段饗味好食光。訂位專線：+886-2-6626 -2882 In Between之間餐廳，詳情請見誠品行旅官方網站。

將氣味與口感玩轉混搭 啟動夏日開胃食欲

以全幅落地窗迎進松山文創園區自然景觀的In Between之間餐廳，流動於藍天底的生態池畔與繁生綠意盡入眼簾，為一處優雅又愜意的享食境地，在迎接夏日來臨之際特別推出「玩味盛夏」限定新菜，保留食物本味的真實呈現，更透過食材的悉心搭配，從本味、玩味到美味，玩轉出精采豐富的味覺，讓味蕾的記憶不只有食物，而是透過深刻的氣味記住當下最美好的氛圍。

「玩味盛夏」首推堆疊出絕妙口感的開胃前菜「馬鈴薯麵沙拉│番薯│辣根醬│蒔蘿」，運用三種根莖食材的料理手法顛覆味覺想像，先將新鮮馬鈴薯及紅皮番薯加以切絲汆燙保有爽朗脆度，再拌入帶有細緻微嗆感的辣根醬汁，隨後疊入炸過的芋頭絲並鋪襯富有柔和香草氣味的蒔蘿葉，最後灑上帕達諾起司與鹹蛋黃碎增添風味厚度，多層次的絕妙食感讓每一次入口都充滿驚喜；在夏風送爽時節最適合品嚐來自於大海的恩賜，「嫩煎鮪魚│茴香│木瓜仔油醋醬」特選鮮美腴嫩的東港生食級鮪魚，經香煎帶出微微焦香後襯上新鮮生菜與茴香，再綴灑些許紅藜麥添注咀嚼樂趣，搭佐夏朵內白酒醋與木瓜籽調製而成的木瓜籽油醋醬，以細緻酸度及略帶胡椒的香氣烘托鮪魚整體的鮮美輕甜；以日式關東煮為靈感來源的「章魚薄片│檸檬奶油醬│紫蘇酸奶」則將章魚的原始風味再度淬鍊，將丁香、月桂葉等天然香料加入昆布、蘿蔔、柴魚、清酒與章魚共同熬煮，再經細膩工法將章魚腳取出刨以圓形薄片，綴滴由新鮮檸檬汁與雞蛋調製的檸檬奶油醬，以及揉入代表日本經典香氣的紫蘇葉與酸奶製成的和風醬汁，以一抹日式風情迎入絕佳海潮鮮味。

讓食物真味完美昇華 為料理注入時尚新表情

以「Casual Fine Dining」提供精緻義法料理及隨性自在的氛圍而深受旅人喜愛的In Between之間餐廳，在今年夏天再度開啟味蕾尺度，運用創意搭配新美學帶來一系列精采的味覺饗宴，推薦主菜首選融入法式烹調精髓的「香煎比目魚│雞汁野米」，選用質地豐潤Q彈的日本築地比目魚，以乳脂分離的澄清奶油香煎至金黃色澤，再於底層鋪上擁有極高營養價值，素有「穀物中的魚子醬」之稱的加拿大冰湖黑野米，先將野米浸泡在經繁複工序萃煉後的澄清雞湯裡再加以燜煮，使野米完整吸附雞湯精華呈現外韌內軟的彈牙質感，溫潤飽滿地款待旅人們的味蕾；另一道推薦主菜「盤克夏豬里肌│鳳梨│羽衣甘藍」則將肉質細嫩的頂級盤克夏豬里肌，採低溫烹調手法使其熟成至微粉色後香煎上桌，搭配由鳳梨丁、百香果泥及薄荷葉經奶油揉合拌炒後的果香佐醬，讓爽朗的水果芬芳提升豬肉的甜美韻味，與襯於底部苦後回甘的羽衣甘藍做完美呼應，最後再飾以番紅花蕾絲網片為此道料理美麗加冕；以唯美色彩灌溉視覺與味覺感官的「甜菜根燉飯│布拉塔起士醬│新鮮黑松露」將甜菜根去皮成泥後與經烘烤過後的米飯一同燉煮，使米粒暈染成俏麗的莓紅色澤帶出如和風般的輕甜滋味，隨後淋入奶香醇厚的布列塔起士醬，再輕柔地刨以新鮮黑松露於米飯表層，共同交織出風味絕倫的美妙層次，在唇齒間散發出松露迷人的尾韻；以夏日陽光蔬食為取向揮灑出義大利風情的「松子櫛瓜青醬寬板麵」，則將味甘爽脆的黃、綠櫛瓜及口感紮實Q勁的鳥巢狀寬板麵一同拌炒，再加入以松子、羅勒、帕達諾起司等食材新鮮製成的青醬，最後將松子撒落於麵體上，每嚐一口都充溢著銷魂的馥郁香氣，邀請旅人前往In Between之間餐廳感受盛夏料理的玩味風采！