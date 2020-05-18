文策院首度進軍投資型集資　聯合「貝殼放大」億元提升台灣文創質量

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）文化內容策進院（以下簡稱文策院）今（18）日宣布與群眾募資顧問公司貝殼放大攜手，共同投資天使放大IP開發投資公司，國家級博物館也將參與其中提供正港台灣故事，預計投入一億元開發基金並孵育百案，此次是文策院首度進軍投資型集資領域。

文化部長鄭麗君請辭確認後，再兩天就期滿卸任，今日出席任內的最後一場記者會，也就是她一手催生的文策院所舉辦的首度集資投資「全方位播種計畫」記者會，並幽默的說自己「服兵役」期滿，但文化志工卻永遠沒有期限，不做部長改當家長後，會以文化志工的身份跟大家一起努力。

鄭麗君分享，台灣首部自製電影也是靠群眾力量完成，早在95年前日治時期的自製電影由劉喜陽登報發起，在一個月內完成群眾募資，開啟台灣百年電影史，因此她相信集合眾人力量可以實現夢想。

鄭麗君透露，待疫情趨緩後文化部將建立起國片映演協商機制，三年內，會將國片排片率從現有的10%倍增到20%，未來並將每二到三年持續定期協商，要來一同振興國片市場。



文化部長鄭麗君（圖/Taiwan News_Lyla Liu）

文策院董事長丁曉菁說明，許多產業面臨產質量不足、IP類型不夠多元、及國際通路和資金無法對接的危機，現推出的「全方位播種計畫」針對內容開發的關鍵斷鍊點，聚集多數投資人難以評估的前期開發，降低投資者進場門檻，助攻內容開發，企圖開創新商業模式。

丁曉菁說明，文策院接手文化部的文化內容科技應用產業計畫，透過補助鼓勵業者升級展製，最後聯手三大博物館裡台灣相關故事資源與產業界相媒合，目前包含國立台灣歷史博物館，國家人權博物館，台灣文學館。

丁曉菁解釋，文策院將投入一億元作為「TAICCA內容開發基金」和輔導金不同，基金早期開方給予創作者第一桶金，尋找市場跟投資人，預計孵化100多案。



文策院董事長丁曉菁（圖/Taiwan News_Lyla Liu）

貝殼放大執行長林大涵表示，在多年的群募經驗中，觀察到有些體質良好的專案作品，往往面臨啟動資金缺口的壓力，而因文化內容產業體質特殊，創作者較難以一般管道進行投融資。群眾集資是打造文化場域的好機會，讓觀眾與創作者產生新連結。

林大涵說，天使放大『收益回報型投資（REVENUE BASED FINANCING，簡稱RBF）』的模式，給予創作團隊最關鍵的資金支持，以及最自由的創作空間，透過單項專案分潤式的投資模式，並以作品發行後的權利金收益抽成作為投資報酬。

林大涵透露，投資文化產業有很多形式，像是買票、買衣服穿身上等，但該投資計畫模擬過往成功案例，讓資方可從投資上賺到錢，進而成為推動文化的助力，現在正在與《魔法阿媽2》洽談；另外，首波合作標的包括主打沉浸式表演的商業劇場「驚喜製造」2020 年新作「明日俱樂部」，預計一年內能完整回收，及年輕新創團隊「Team 9」首發的解謎型電玩作品「文字遊戲」。



貝殼放大執行長林大涵（圖/Taiwan News_Lyla Liu）

天使放大執行長廖薏淳則指出，天使放大協助創作者分擔投資的早期風險，以保障創作自由為前提，提供創作者財務稽核、法律諮詢等專業服務，也將募集更多「天使共創者」加入，預計1到3年即可開始獲利。

國家人權博物館陳俊宏館長認為，電影及電玩《返校》的成功印證IP改編的實力，也印證轉型正義確實是現在的大家所關注的焦點，人權館挑選經典的台灣小說家作品，集結出版《讓過去成為此刻：台灣白色恐怖小說選》，都是非常適合影視改編的作品。