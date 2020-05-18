位於台北最美敦南林蔭大道，曾榮獲「2019世界奢華餐廳大獎」的慕軒飯店URBAN331威士忌酒吧，即日起至6月30日止，每日晚間19:00-23:00，推出「Drinking Around The World」，特選10款多國知名酒款，可自由選擇6杯基酒特調Shot或2杯世界經典Whiskey，超值優惠只要500元+10%，帶你透過味蕾環遊世界。

來場最優雅的品酒體驗 沉醉自在愜意的氛圍

慕軒飯店1樓的URBAN331威士忌酒吧，以供應全球最受歡迎的威士忌佳釀與特調雞尾酒著稱。本次活動推出「Drinking Around The World」，特別精選10款人氣酒款，讓人盡情享受品酒的樂趣。

無論是想挑戰一口乾Shot，可選擇波蘭雪樹(Belvedere)、培恩銀樽(Patron Silver)、軒尼詩V.S.O.P等各式基酒。或是品嚐富層次的威士忌，其中包含來自台灣的經典噶瑪蘭(Kavalan Classic Single Malt) ，近年來以黑馬之姿獲得各界肯定，酒質厚實，口感柔和滑順，帶有亞熱帶水果的甜美，獲得不少世界行家的青睞；出自艾雷島酒廠生產的布萊迪─經典萊迪威士忌(Bruichladdich Classic Laddie)，遵循古法釀造，將蘇格蘭與艾雷島的風味忠實地呈現，令人無法忘懷；新山崎威士忌(The Yamazaki) 最具代表性日本威士忌，溫和及豐富多層次的香氣、香甜的口感為其最大特點。即日起至6月30日晚間時段，多樣酒款可任選6杯基酒特調Shot或2杯經典Whiskey 500元+10%，品味極致的風雅生活。

Salute! 小週末的姐妹聚會

每週三同步推出「微醺女子夜」，給懂得享受生活的女性專屬Lady’s Night，各式經典調酒長島冰茶(Long Island Ice Tea)、螺絲起子(Screwdriver)、莓荔佳人(Dita Cranberry)等2小時無限暢飲，即日起至12月30日止，週三晚間19:00-23:00，凡女性入場，享多款精選調酒2小時暢飲599元+10%，開啟屬於姊妹們的微醺之夜。