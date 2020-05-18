國產自造電動公車6月上路 嘉義市經驗輸出海外

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）貿協董事長黃志芳等一行人於今(18)日至嘉義市參觀即將於6月上路的電動公車，與嘉義市長黃敏惠上車參觀電動公車內部。黃敏惠表示，智慧宜居城市從百分百全電動公車起步，從嘉義市出發，台灣電動公車製造廠絕對有能力進軍海外，打「亞洲盃」與「世界盃」，期望透過外貿協會輸出海外，嘉市經驗、全球驚豔。

嘉義市長黃敏惠表示，嘉義市是全台灣率先做到100%電動公車運輸網絡的城市，提供第一個全綠能智慧運輸實際運行的公開場域。而國光客運結合產業，打造低底盤、三門式的電動公車，又融入城市美學設計，更具備功能性，包括提供手機充電系統、內裝空氣清淨等，對於各年齡層都很貼心、友善的交通工具，友善的城市交通工具對城市推展觀光將有很大的助益。

（圖/ 嘉義市政府）

貿協董事長黃志芳指出，今天到現地了解低底盤電動公車運作模式，國光客運低底盤電動公車不只是產品，背後更結合完整的know how，這象徵著「完整解決方案」，從交通工具的提供、規劃，到場站營運，其中應用許多資通科技，此整合系統可「客製化」，不同縣市有不同需求，像嘉義市的電動公車結合文創元素，設計成嘉義市名片，融入嘉義特色元素的彩繪意象特別令人感動。

貿協期望將最優質的低底盤電動公車，包含系統營運、場站管理等能推廣到國外，目前有幾個新南向政策東南亞國家積極與國光客運洽談當中，期望能將嘉義市營運情況與國光客運最核心價值做推廣，讓台灣64個世界各地外館，能了解營運模式。

黃志芳強調，電動車與電動公車已成為世界各國未來積極推動的主流產業，台灣將掌握商機，在國際市場有發展優勢，新南向國家像是馬來西亞、印度、柬埔寨、菲律賓等都陸續接洽中。

成運汽車董事長吳定發(國光副董事長)透露，到2025年，全世界將有120萬輛電動公車的需求。而今年年底到明年年初，實際第一批電動公車將出口到東南亞國家，因為要配合各個國家不同設計(左、右駕)。而台灣在軟體、IT產業、管理服務等優勢，將有助於出口電動公車。