新北第一景觀餐廳《Asia 49亞洲料理及酒廊》東區超人氣CLOSET吧檯經理劉欣蓓客座

擁有「新北第一景觀餐廳」美譽的「Asia 49亞洲料理及酒廊」(49F)，日間敞亮，南洋美食與美景競艷，夜色襲來，則變身為餐酒館浪漫滿屋、情調醉人！該廳再次與全球最大烈酒商DIAGEO合作，於5月20日(週三)晚間19:30邀請東區知名「CLOSET衣櫥餐酒館」吧檯經理劉欣蓓客座，她將以當天是2020/5/20之『愛你愛你/我愛你』密碼做主軸，引用她最愛的電影和文學金句為腳本，以調酒譜寫情路上的四段轉折，引人遐想！歡迎賓客前來品賞，對照自己的心境，Asia 49訂位專線為(02)7705-9717。
被譽為IG超人氣網美打卡點的「CLOSET衣櫥餐酒館」，位於台北東區頂好商圈，一扇神秘冷調的寶藍色衣櫥式大門，把賓客迎進歐洲華麗酒窖的異國情調裡，劉欣蓓(Pei Liu)是餐廳創辦人之一和吧檯經理，2019年更將該廳推升至世界50間優秀新穎酒吧(50 Best Discovery)之推薦名單。成功大學化工系畢業的Pei，求學階段在酒吧的打工經驗，開啟她對調酒世界的熱愛，加入CLOSET前，她在聲名顯赫的WOOTP窩台北累積了深厚的實務經驗，工作餘暇，她也樂於受邀前往上海、北京、星、馬等地的酒吧多做交流。喜愛看電影、閱讀的她，擅長以酒說故事，此次活動中，Pei挑選了四句動人語錄，串起對「愛情」的觀望、等待、陷溺、和離別，四杯調酒新作皆為NT$400元+10%，介紹如下。Asia 49提醒消費者，飲酒過量有礙健康。
- 憂芋的惺狗馬丁尼Single Martini (食材：坦奎利十號琴酒Tanqueray No. Ten、芋頭酥Taro Butter Cake、清酒Sake)
“Perhaps we were friends first and lovers second. But then perhaps this is what lovers are.”—Call Me By Your Name (2017)
第一杯創作還在「單身」階段，以007龐德最愛的經典酒款Martini為原型製作，Pei說，Martini的重點在於品嘗琴酒的香氣，因此溫度的拿捏、食材搭配都是關鍵，考驗基本功。她選用富含柑橘香氣的坦奎利十號琴酒為基底，以憂「鬱」的諧音為靈感，加入芋頭酥搗碎，再用真空低溫烹調，經冷凍、過濾後，取得澄清酒液；最後調入清酒，藉由米香和柑橘香，使澱粉、奶油、芋頭的香味和諧交融。入口散發琴酒圓潤渾厚的草本風味，以及隨之而來淡淡的糕點香氣，好似單身貴族的優雅與矜持。
- 曖。昧Ambiguous Love (食材：唐胡里歐龍舌蘭Don Julio Blanco、義大利佛手柑利口酒Italicus、椰奶Coconut Milk、西瓜Watermelon、希臘優格Greek Yogurt、覆盆莓發酵液Raspberry Fermentation、龍舌蘭糖漿Agave Syrup)
「愛，是以快門的次數來決定的。我認為，要記住所有的東西。」—攝影師荒木經惟
文句的意象，讓Pei想在作品中呈現「曖昧」階段的角力和荷爾蒙的渲染力。這杯創作選用了唐胡里歐龍舌蘭為基酒，搭配義大利佛手柑利口酒，並加入椰奶、西瓜、希臘優格、覆盆莓發酵液、龍舌蘭糖漿搖盪製成，水果的酸甜，與熱情的草本風味完美烘托！初入口時宛如莓果牛奶，到了中段溢出柑橘香，尾韻則有淡淡的根莖氣息；Pei說，這杯調酒的味道討喜又有變化，絕對迎合女性來客的喜好。
- 包廂520，我找張愛玲Please Meet Eileen (食材：薩凱帕23蘭姆酒Zacapa 23、檀木Sandalwood、哈密瓜Cantaloupe、苦艾酒Dry Vermouth、玫瑰Rose、刺蔥Prickly Ash)
「喜歡一個人，會卑微到塵埃裡，然後開出花來。」—張愛玲
這句張愛玲的名言，同時道出戀愛的美好和苦楚，Pei特以帶有沉穩木質調的薩凱帕23蘭姆酒為基底，搭配浸泡了檀木的哈密瓜甜酒、花果香的苦艾酒、玫瑰水、以及帶有草本和橘子皮香氣的刺蔥酒，甜中帶苦，並藉由苦味帶出撩撥心弦的舌間變化，就像愛情中雖然快樂卻會讓人卑微，為對方改變甚至失去自我，張愛玲也是幾番波折，才能雲淡風輕地說出至理名言。
- 愛沒有終點，只有期限Ten Thousand Years (食材: 約翰走路黑牌Johnnie Walker Black Label、焦糖布丁Caramel Pudding、泰斯卡威士忌Talisker、鳳梨Pineapple、香蕉Banana、檸檬Lemon、香草Vanilla、菲奈特布蘭卡苦艾酒Fernet Branca)
「如果記憶是一個罐頭，我希望這個罐頭不會過期。如果一定要加上一個日子的話，我希望它是一萬年。」—重慶森林(1994)
最後一杯酒代表「分離」。大學時期的Pei相當喜愛王家衛的電影，她認為，告別一段戀情雖然悲傷卻值得記錄，留下的不應只有苦澀，因此選用焦糖布丁，以煙燻味的Johnnie Walker黑牌威士忌浸泡後打勻，搭配泥煤風味的泰斯卡威士忌；而為了呼應電影中象徵失戀的鳳梨罐頭，她改用鳳梨汁、香蕉泥、檸汁、香草糖漿、以及菲奈特布蘭卡搖盪復刻而成。苦艾酒的草本香增添了整杯酒的複雜性，並藉著碎冰，平衡了熱帶水果與煙燻風味的濃郁氣息。Pei說整杯酒的味道就像吃著加上鳳梨的香蕉派，佐以炙燒過的奶油，但同時聞著旁人抽雪茄的氣味，很像派對狂歡後癱坐的疲累感。