新北第一景觀餐廳《Asia 49亞洲料理及酒廊》東區超人氣CLOSET吧檯經理劉欣蓓客座

擁有「新北第一景觀餐廳」美譽的「Asia 49亞洲料理及酒廊」(49F)，日間敞亮，南洋美食與美景競艷，夜色襲來，則變身為餐酒館浪漫滿屋、情調醉人！該廳再次與全球最大烈酒商DIAGEO合作，於5月20日(週三)晚間19:30邀請東區知名「CLOSET衣櫥餐酒館」吧檯經理劉欣蓓客座，她將以當天是2020/5/20之『愛你愛你/我愛你』密碼做主軸，引用她最愛的電影和文學金句為腳本，以調酒譜寫情路上的四段轉折，引人遐想！歡迎賓客前來品賞，對照自己的心境，Asia 49訂位專線為(02)7705-9717。

被譽為IG超人氣網美打卡點的「CLOSET衣櫥餐酒館」，位於台北東區頂好商圈，一扇神秘冷調的寶藍色衣櫥式大門，把賓客迎進歐洲華麗酒窖的異國情調裡，劉欣蓓(Pei Liu)是餐廳創辦人之一和吧檯經理，2019年更將該廳推升至世界50間優秀新穎酒吧(50 Best Discovery)之推薦名單。成功大學化工系畢業的Pei，求學階段在酒吧的打工經驗，開啟她對調酒世界的熱愛，加入CLOSET前，她在聲名顯赫的WOOTP窩台北累積了深厚的實務經驗，工作餘暇，她也樂於受邀前往上海、北京、星、馬等地的酒吧多做交流。喜愛看電影、閱讀的她，擅長以酒說故事，此次活動中，Pei挑選了四句動人語錄，串起對「愛情」的觀望、等待、陷溺、和離別，四杯調酒新作皆為NT$400元+10%，介紹如下。Asia 49提醒消費者，飲酒過量有礙健康。

憂芋的惺狗馬丁尼Single Martini (食材：坦奎利十號琴酒Tanqueray No. Ten、芋頭酥Taro Butter Cake、清酒Sake)

“Perhaps we were friends first and lovers second. But then perhaps this is what lovers are.”—Call Me By Your Name (2017)

第一杯創作還在「單身」階段，以007龐德最愛的經典酒款Martini為原型製作，Pei說，Martini的重點在於品嘗琴酒的香氣，因此溫度的拿捏、食材搭配都是關鍵，考驗基本功。她選用富含柑橘香氣的坦奎利十號琴酒為基底，以憂「鬱」的諧音為靈感，加入芋頭酥搗碎，再用真空低溫烹調，經冷凍、過濾後，取得澄清酒液；最後調入清酒，藉由米香和柑橘香，使澱粉、奶油、芋頭的香味和諧交融。入口散發琴酒圓潤渾厚的草本風味，以及隨之而來淡淡的糕點香氣，好似單身貴族的優雅與矜持。

曖。昧Ambiguous Love (食材：唐胡里歐龍舌蘭Don Julio Blanco、義大利佛手柑利口酒Italicus、椰奶Coconut Milk、西瓜Watermelon、希臘優格Greek Yogurt、覆盆莓發酵液Raspberry Fermentation、龍舌蘭糖漿Agave Syrup)

「愛，是以快門的次數來決定的。我認為，要記住所有的東西。」—攝影師荒木經惟

文句的意象，讓Pei想在作品中呈現「曖昧」階段的角力和荷爾蒙的渲染力。這杯創作選用了唐胡里歐龍舌蘭為基酒，搭配義大利佛手柑利口酒，並加入椰奶、西瓜、希臘優格、覆盆莓發酵液、龍舌蘭糖漿搖盪製成，水果的酸甜，與熱情的草本風味完美烘托！初入口時宛如莓果牛奶，到了中段溢出柑橘香，尾韻則有淡淡的根莖氣息；Pei說，這杯調酒的味道討喜又有變化，絕對迎合女性來客的喜好。

包廂520，我找張愛玲Please Meet Eileen (食材：薩凱帕23蘭姆酒Zacapa 23、檀木Sandalwood、哈密瓜Cantaloupe、苦艾酒Dry Vermouth、玫瑰Rose、刺蔥Prickly Ash)

「喜歡一個人，會卑微到塵埃裡，然後開出花來。」—張愛玲

這句張愛玲的名言，同時道出戀愛的美好和苦楚，Pei特以帶有沉穩木質調的薩凱帕23蘭姆酒為基底，搭配浸泡了檀木的哈密瓜甜酒、花果香的苦艾酒、玫瑰水、以及帶有草本和橘子皮香氣的刺蔥酒，甜中帶苦，並藉由苦味帶出撩撥心弦的舌間變化，就像愛情中雖然快樂卻會讓人卑微，為對方改變甚至失去自我，張愛玲也是幾番波折，才能雲淡風輕地說出至理名言。

愛沒有終點，只有期限Ten Thousand Years (食材: 約翰走路黑牌Johnnie Walker Black Label、焦糖布丁Caramel Pudding、泰斯卡威士忌Talisker、鳳梨Pineapple、香蕉Banana、檸檬Lemon、香草Vanilla、菲奈特布蘭卡苦艾酒Fernet Branca)

「如果記憶是一個罐頭，我希望這個罐頭不會過期。如果一定要加上一個日子的話，我希望它是一萬年。」—重慶森林(1994)

最後一杯酒代表「分離」。大學時期的Pei相當喜愛王家衛的電影，她認為，告別一段戀情雖然悲傷卻值得記錄，留下的不應只有苦澀，因此選用焦糖布丁，以煙燻味的Johnnie Walker黑牌威士忌浸泡後打勻，搭配泥煤風味的泰斯卡威士忌；而為了呼應電影中象徵失戀的鳳梨罐頭，她改用鳳梨汁、香蕉泥、檸汁、香草糖漿、以及菲奈特布蘭卡搖盪復刻而成。苦艾酒的草本香增添了整杯酒的複雜性，並藉著碎冰，平衡了熱帶水果與煙燻風味的濃郁氣息。Pei說整杯酒的味道就像吃著加上鳳梨的香蕉派，佐以炙燒過的奶油，但同時聞著旁人抽雪茄的氣味，很像派對狂歡後癱坐的疲累感。