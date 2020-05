新北第一景觀餐廳《Asia 49亞洲料理及酒廊》東區超人氣CLOSET吧檯經理劉欣蓓客座

擁有「新北第一景觀餐廳」美譽的「Asia 49亞洲料理及酒廊」(49F),日間敞亮,南洋美食與美景競艷,夜色襲來,則變身為餐酒館浪漫滿屋、情調醉人!該廳再次與全球最大烈酒商DIAGEO合作,於5月20日(週三)晚間19:30邀請東區知名「CLOSET衣櫥餐酒館」吧檯經理劉欣蓓客座,她將以當天是2020/5/20之『愛你愛你/我愛你』密碼做主軸,引用她最愛的電影和文學金句為腳本,以調酒譜寫情路上的四段轉折,引人遐想!歡迎賓客前來品賞,對照自己的心境,Asia 49訂位專線為(02)7705-9717。

被譽為IG超人氣網美打卡點的「CLOSET衣櫥餐酒館」,位於台北東區頂好商圈,一扇神秘冷調的寶藍色衣櫥式大門,把賓客迎進歐洲華麗酒窖的異國情調裡,劉欣蓓(Pei Liu)是餐廳創辦人之一和吧檯經理,2019年更將該廳推升至世界50間優秀新穎酒吧(50 Best Discovery)之推薦名單。成功大學化工系畢業的Pei,求學階段在酒吧的打工經驗,開啟她對調酒世界的熱愛,加入CLOSET前,她在聲名顯赫的WOOTP窩台北累積了深厚的實務經驗,工作餘暇,她也樂於受邀前往上海、北京、星、馬等地的酒吧多做交流。喜愛看電影、閱讀的她,擅長以酒說故事,此次活動中,Pei挑選了四句動人語錄,串起對「愛情」的觀望、等待、陷溺、和離別,四杯調酒新作皆為NT$400元+10%,介紹如下。Asia 49提醒消費者,飲酒過量有礙健康。

憂芋的惺狗馬丁尼Single Martini (食材:坦奎利十號琴酒Tanqueray No. Ten、芋頭酥Taro Butter Cake、清酒Sake)

“Perhaps we were friends first and lovers second. But then perhaps this is what lovers are.”—Call Me By Your Name (2017)

第一杯創作還在「單身」階段,以007龐德最愛的經典酒款Martini為原型製作,Pei說,Martini的重點在於品嘗琴酒的香氣,因此溫度的拿捏、食材搭配都是關鍵,考驗基本功。她選用富含柑橘香氣的坦奎利十號琴酒為基底,以憂「鬱」的諧音為靈感,加入芋頭酥搗碎,再用真空低溫烹調,經冷凍、過濾後,取得澄清酒液;最後調入清酒,藉由米香和柑橘香,使澱粉、奶油、芋頭的香味和諧交融。入口散發琴酒圓潤渾厚的草本風味,以及隨之而來淡淡的糕點香氣,好似單身貴族的優雅與矜持。

曖。昧Ambiguous Love (食材:唐胡里歐龍舌蘭Don Julio Blanco、義大利佛手柑利口酒Italicus、椰奶Coconut Milk、西瓜Watermelon、希臘優格Greek Yogurt、覆盆莓發酵液Raspberry Fermentation、龍舌蘭糖漿Agave Syrup)

「愛,是以快門的次數來決定的。我認為,要記住所有的東西。」—攝影師荒木經惟

文句的意象,讓Pei想在作品中呈現「曖昧」階段的角力和荷爾蒙的渲染力。這杯創作選用了唐胡里歐龍舌蘭為基酒,搭配義大利佛手柑利口酒,並加入椰奶、西瓜、希臘優格、覆盆莓發酵液、龍舌蘭糖漿搖盪製成,水果的酸甜,與熱情的草本風味完美烘托!初入口時宛如莓果牛奶,到了中段溢出柑橘香,尾韻則有淡淡的根莖氣息;Pei說,這杯調酒的味道討喜又有變化,絕對迎合女性來客的喜好。

包廂520,我找張愛玲Please Meet Eileen (食材:薩凱帕23蘭姆酒Zacapa 23、檀木Sandalwood、哈密瓜Cantaloupe、苦艾酒Dry Vermouth、玫瑰Rose、刺蔥Prickly Ash)

「喜歡一個人,會卑微到塵埃裡,然後開出花來。」—張愛玲

這句張愛玲的名言,同時道出戀愛的美好和苦楚,Pei特以帶有沉穩木質調的薩凱帕23蘭姆酒為基底,搭配浸泡了檀木的哈密瓜甜酒、花果香的苦艾酒、玫瑰水、以及帶有草本和橘子皮香氣的刺蔥酒,甜中帶苦,並藉由苦味帶出撩撥心弦的舌間變化,就像愛情中雖然快樂卻會讓人卑微,為對方改變甚至失去自我,張愛玲也是幾番波折,才能雲淡風輕地說出至理名言。

愛沒有終點,只有期限Ten Thousand Years (食材: 約翰走路黑牌Johnnie Walker Black Label、焦糖布丁Caramel Pudding、泰斯卡威士忌Talisker、鳳梨Pineapple、香蕉Banana、檸檬Lemon、香草Vanilla、菲奈特布蘭卡苦艾酒Fernet Branca)

「如果記憶是一個罐頭,我希望這個罐頭不會過期。如果一定要加上一個日子的話,我希望它是一萬年。」—重慶森林(1994)

最後一杯酒代表「分離」。大學時期的Pei相當喜愛王家衛的電影,她認為,告別一段戀情雖然悲傷卻值得記錄,留下的不應只有苦澀,因此選用焦糖布丁,以煙燻味的Johnnie Walker黑牌威士忌浸泡後打勻,搭配泥煤風味的泰斯卡威士忌;而為了呼應電影中象徵失戀的鳳梨罐頭,她改用鳳梨汁、香蕉泥、檸汁、香草糖漿、以及菲奈特布蘭卡搖盪復刻而成。苦艾酒的草本香增添了整杯酒的複雜性,並藉著碎冰,平衡了熱帶水果與煙燻風味的濃郁氣息。Pei說整杯酒的味道就像吃著加上鳳梨的香蕉派,佐以炙燒過的奶油,但同時聞著旁人抽雪茄的氣味,很像派對狂歡後癱坐的疲累感。