定期定額超前部署台股 強化資產防疫力

全球投資市場受新冠肺炎疫情干擾，波動亦較過往黑天鵝事件下更為劇烈，然而富邦投信認為，對投資人而言，危機即是轉機，此時以定期定額方式介入，不但可逢低買進，更能有效降低市場波動度、分散風險。參考前次金融海嘯經驗，以臺灣加權指數為例，只要投資人在黑天鵝事件發生時不停扣，更積極的投資人甚至在低點加碼，就能在黑天鵝事件後獲取不錯的報酬，建議投資人現階段應採定期定額超前部署，強化資產防疫力。

富邦投信指出，一般而言，定期定額投資的目的大多具有長期的理財目標，如結婚置屋、子女教育、退休金等，因此最忌諱在市場大跌時因恐懼而停扣，使理財計畫中斷。若投資人在2007年9月臺灣加權指數近9,500點時即開始定期定額扣款計畫，即使2008年金融海嘯爆發時也持續扣款，在第21次扣款時就開始出現正報酬，此時的臺灣加權指數僅6,890.44點，較第1次扣款時還有近28%的跌幅；若持續扣款至第28次時，已出現20%以上正報酬，而臺灣加權指數則尚未回到第1次扣款時的水位，這就是因低點時持續扣款、降低投資成本的效果。

富邦長紅基金經理人陳富立分析，推估近期疫情已經進入後半段，從台股走勢來看，也大致反映此一觀點，且隨著美國強力宣示解除限制，預期經濟將快速回復原貌；此外，預期各國將釋出強力流動性救市，以及11月美國大選政策性做多下，預估台股大幅下跌風險很低，不過也因反彈急漲，短期技術面需做整理，預期臺灣加權指數將以區間震盪機率較高。

陳富立進一步指出，由於台股4大趨勢不變，預期仍將提供股市下檔支撐，長線展望不看淡。4大趨勢題材分別為：(1)中國產業持續去美化，看好台商受惠IC轉單效益；(2)5G驅動新一波網通升級潮；(3)部分產業如工具機、記憶體、被動元件等景氣循環已落底，今年有望復甦；(4)台商資金回流加上港資外逃效應。

陳富立也認為，在新冠肺炎疫情過後，須留意中美雙方相爭力道將較先前更為加大，地緣政治風險將快速升高，在恐懼衝擊下，大盤可能有較大波動。然而依歷史經驗來看，在造成恐慌性下跌後，等過陣子再回過頭看時，往往發現黑天鵝事件是一個絕佳的買點，因此，建議投資人可以定期定額加碼逢低買進，長期下來可望為自己累積一筆可觀資產。

2008年金融風暴前開始定期定額至總報酬率超越20%時之扣款 結果(以臺灣加權指數為例)

投資期間 每月 扣款金額 (新台幣) 累積 扣款金額 (新台幣) 累積市值 (新台幣) 總報酬率 2007/9/28~2009/12/31 $5,000 $140,000 $172,111 +22.94%

資料來源：Cmoney、富邦投信整理；資料日期：2007. 09.28~2009.12.31

備註：假設每月月底最後一日扣款新台幣5,000元整。投資人因 不同時間進場，將有不同之投資績效， 且過去績效不代表未來績效之保證。 總報酬率以累積市值除以累積扣款金額簡單計算， 暫不考慮時間價值。