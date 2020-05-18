臺灣證券交易所：上週外資在集中市場賣超478.27億元

根據台灣證券交易所統計，上週（2020/5/11~2020/5/15）外資在集中市場總買進金額為1,852.54億元，總賣出金額為2,330.81億元，賣超為478.27億元，另統計自2020年年初至5月15日止，外資總買進金額為3兆5,782.25億元，總賣出金額為4兆1,976.35億元，累計賣超為6,194.10億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為13兆4,525.58億元新台幣，占全體上市股票市值的40.93%，較5月8日的13兆5,611.64億元新台幣，減少1,086.06億元。

就個股比較部分：

上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：欣興：買進49,686千股，賣出28,101千股，買超21,585千股。

第二名：廣達：買進23,271千股，賣出14,051千股，買超9,220千股。

第三名：微星：買進16,750千股，賣出7,941千股，買超8,809千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：元大金：買進38,738千股，賣出134,156千股，賣超95,418千股。

第二名：友達：買進95,252千股，賣出160,560千股，賣超65,308千股。

第三名：中信金：買進63,942千股，賣出120,664千股，賣超56,722千股。