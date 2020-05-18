新北4大博物館X再拒劇團首次跨界合作 「物的記憶X漫遊者劇場」計畫518搶先預告

5月18日是國際博物館日新北市政府文化局為響應國博日的主題「博物館平權：多元與包容」，轄屬鶯歌陶瓷博物館、十三行博物館、淡水古蹟博物館及黃金博物館首次與再拒劇團合作推出《物的記憶 Ｘ 漫遊者劇場：新北市線上博物館暨市民徵件計劃》，打破時間與空間，透過「線上體驗」的方式，創製全新概念的「線上地圖」，將陸續上線。

博物館裡每一個「展品」跟「文物」，都曾經是不同世代生活的一部份。「物」看似沒有生命，卻承載了人們的記憶，從過去到現在，詳實保留屬於那個世代的痕跡，等待著被重新發現，重新閱讀。本次計畫透過「物件」，連結到聲音、影像和故事，「物」不再只是單一物件，而是同時連接在地的歷史、文化與生活型態的關鍵媒介。

《物的記憶 Ｘ 漫遊者劇場》由「再拒劇團」藝術總監黃思農主持及策劃，邀請吳俊輝、陳雅柔、黃亭瑋、曾韻方、蔣韜、謝杰廷等多位藝術創作者，從四座場館的特性及在地情感為起點，透過音樂、聲音、影像、文字等多種形式進行創作，民眾只要利用網路就能線上參與，有別於觀看博物館展示物件的傳統方式，更能從不同的感知方式，一探當地的生活樣貌，開啟更多元的文史想像。

本計畫同時規劃《物的記憶》照片徵件活動，邀請民眾提供與四座博物館展出的展品、作品，以及博物館當地環境、產業有關的照片，共同建立在地產業及文化發展的文史紀錄，並結合臺灣歷史大事紀，透過創作者的編排，成為得以持續進行、永續發展的計劃。本徵件活動預計於6月開跑，活動詳情及徵件辦法敬請關注新北市政府文化局官方網站及新北市文化局粉絲專頁，歡迎民眾參與。