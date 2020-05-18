形式改變 榮耀不變 新北AR市長全市趴趴走 親臨各校頒發市長獎

因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情仍未完全結束，新北市教育局今日宣布停辦本(108)學年度市長獎頒獎典禮，但考量市長獎為畢業生之最高榮譽，獲獎實屬不易，為彌補獲獎學生未能親自接受市長頒發獎牌及合影的缺憾，教育局特別開發「市長獎線上合影App」並贈送每一位市長獎獲獎學生「市長有聲賀卡」，以科技創新的形式表揚獲獎學生的優秀表現並傳達市長的誠摯祝福，辦理形式改變，但榮耀不變。

侯友宜市長表示，今年的市長獎頒獎典禮原訂於6月22、23日及7月7日分3場次舉辦，雖然近日疫情趨緩，但市長獎頒獎典禮參與人次超過1萬人，屬於「密閉、密集與密切接觸」之三密場所，風險極高，為了避免人潮聚集造成防疫破口，經審慎評估後決定停辦。但是對每個獲得市長獎的孩子來說，這是學生的最高榮耀，為了不讓孩子們失望遺憾，因此透過最新的擴增實境(AR)技術，將他的立體影像傳送到每個獲得市長獎的孩子身旁，讓所有獲獎學生都能夠收到他的祝福。

今年的新北市市長獎，以先進的3D人像掃描技術，擷取侯友宜市長的容貌與身型，運用擴增實境技術，創造出擬真AR市長，獲得市長獎的學生只要透過專屬APP，掃描配發給每所學校特製的人型立牌就可以觸發現身，孩子們就可以與市長在線上同框合影。此外，侯友宜市長更親自錄製有聲賀卡，傳達誠摯祝福及鼓勵獲獎同學更上層樓，只要將卡片上的按鈕按下，市長的聲音就隨即撥放，搭配AR市長的現身祝福，讓今年的市長獎別具意義。

新北市教育局表示，每位市長獎獲獎學生皆於畢業典禮當日獲頒市長獎獎狀及獎品，另於畢業典禮前會請各校安排獲獎學生透過「市長獎線上合影App」與市長合影，希望市長這份特殊的禮物及祝福，都能傳達到每位獲獎學生，感受到市長對他們的嘉勉與期望，持續在所學的領域愈加精進、更上層樓。