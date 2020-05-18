藝術行動巴士「ARTGOGO新北美術號」即日起停靠於陶博館囉！

新北市立美術館位於鶯歌區三鶯新生地，目前正如火如荼興建中，籌建中的美術館軟硬設施並行，首推藝術行動巴士「ARTGOGO新北美術號」廣受民眾喜愛，即日起至5月24日停靠在鶯歌陶瓷博物館前廣場，邀請民眾免費體驗，一同加入蓋美術館的行列！

新北市政府文化局局長龔雅雯表示，新北市立美術館以「全民美術館」為定位，於去(108)年2月開工，預計111年完工啟用；因緊鄰陶博館、陶瓷老街、三峽李梅樹紀念館、客家文化園區等，文化多元又豐沛，未來將整合在地資源，提供民眾可親可玩可學可賞的美術教育體驗服務，讓藝術更貼近生活。

新北市立美術館籌備處主任于玟表示，美術館硬體工程雖尚未完工，但美術推展一刻都不能停歇。特別感謝臺北客運公司捐贈退役公車，把公車大變身改造成「ARTGOGO新北美術號」，成為美術館的化身主動走入社區，將藝術直送市民朋友的生活中。

「ARTGOGO新北美術號」以「ARTGOGO出任務，一起蓋美術館！」為主題，以巴士就是移動式展場的概念，再現多件知名前輩藝術家畫作，還有好玩的馬賽克拼圖、動手玩動物積木等，另外有戶外體驗關卡，通過3個關卡就有機會獲得只送不賣且限量的「新北美‧動物系列積木」，此系列積木以臺灣原生動物為主，透過不同組件的排列組合，可排列出700多種不同造型的動物，激發孩童無限的想像力與創造力！

「ARTGOGO新北美術號」即日起至5月24日停靠在陶博館前廣場，平日開放時間13時至16時、假日11時至16時，防疫期間，提醒民眾須配戴口罩、測量額溫並採實名制登記入場體驗；藝術行動巴士經常性進行全面消毒，請安心體驗！更多活動訊息請上新北市立美術館官網：https://www.ntmoa.tw/查詢。

新北市文化局提供

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