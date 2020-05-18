譚德塞再向中國靠攏？　華春瑩：習近平獲邀於WHA開幕式致詞

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）新華社引述中國外交部發言人華春瑩表示，中國國家主席習近平應世衛組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）邀請，將於5月18日在第73屆世界衛生大會（WHA）視訊會議開幕式上致詞。

第73屆世界衛生大會於日內瓦時間18日中午12時（台北時間今天傍晚6時）登場，今年WHA受武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）影響，開會時間從３週縮短成２天，也是WHA史上首度以視訊會議形式舉行 。

先前傳出有29個國家的行政部門、43個國家政要、超過600以上各國國會議員強力支持台灣參與WHA，但根據上報報導，直到開會前，真正提案國依然只有我方15個邦交國，台灣自然今年也並未收到出席邀請。連續4年無緣WHA 陳時中向世衛遞交抗議函 吳釗燮：台灣人越挫越勇

而原先一直拒絕針對是否邀請台灣參與會議表態的秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），如今卻遭到中國外交部證實，譚德塞邀請中國國家主席習近平將在開幕式致詞。

President Xi Jinping will deliver a speech Monday at the opening ceremony of the 73rd session of the World Health Assembly (WHA) via video link at the invitation of World Health Organization Director-General Tedros Adhanom Ghebreyesus, a Foreign Ministry spokesperson announced. pic.twitter.com/RVtebABUBB — People's Daily, China (@PDChina) May 18, 2020

中央社引述「外交政策」」（Foreign Policy）報導，中國近期也發起外交反擊行動，要求各國聯名致函敦促譚德塞，不要在WHA凸顯台灣議題。

報導還刊出中方致函譚德塞的信件，裡面寫到「中國台灣參與WHA的議題，應根據符合『一個中國』原則來處理。然而我們對部分會員國試圖在開會期間發起所謂『台灣參與』議題表達關切，這與會員國間的普遍共識背道而馳，即在這次視訊大會期間不應考量任何爭議性議題」。