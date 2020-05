譚德塞再向中國靠攏？　華春瑩：習近平獲邀於WHA開幕式致詞

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)新華社引述中國外交部發言人華春瑩表示,中國國家主席習近平應世衛組織秘書長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)邀請,將於5月18日在第73屆世界衛生大會(WHA)視訊會議開幕式上致詞。

第73屆世界衛生大會於日內瓦時間18日中午12時(台北時間今天傍晚6時)登場,今年WHA受武漢肺炎(2019冠狀病毒疾病,COVID-19)影響,開會時間從3週縮短成2天,也是WHA史上首度以視訊會議形式舉行 。

先前傳出有29個國家的行政部門、43個國家政要、超過600以上各國國會議員強力支持台灣參與WHA,但根據上報報導,直到開會前,真正提案國依然只有我方15個邦交國,台灣自然今年也並未收到出席邀請。連續4年無緣WHA 陳時中向世衛遞交抗議函 吳釗燮:台灣人越挫越勇

而原先一直拒絕針對是否邀請台灣參與會議表態的秘書長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus),如今卻遭到中國外交部證實,譚德塞邀請中國國家主席習近平將在開幕式致詞。

President Xi Jinping will deliver a speech Monday at the opening ceremony of the 73rd session of the World Health Assembly (WHA) via video link at the invitation of World Health Organization Director-General Tedros Adhanom Ghebreyesus, a Foreign Ministry spokesperson announced. pic.twitter.com/RVtebABUBB