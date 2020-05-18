史上最忙碌副總統　陳建仁獲頒「中山勳章」

照片左起：蔡英文總統、陳建仁副總統。(照片由總統府提供) 照片左起：蔡英文總統、陳建仁副總統。(照片由總統府提供)

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）台灣總統蔡英文今(18)日頒贈「中山勳章」給即將卸任的副總統陳建仁，並再次感謝他對國家的付出及肯定他4年任期內，承擔起一件又一件充滿挑戰性的任務。自我國總統直選以來，「中山勳章」只有呂秀蓮、陳建仁獲得。

蔡英文總統表示，今天是陳建仁副總統的授勳典禮。她要代表國人，再一次感謝陳副總統為國家的付出，並頒授元首以外，象徵最高榮譽的「中山勳章」。

她肯定陳副總統在4年任期內，承擔起一件又一件充滿挑戰性的任務，包括主持年金改革委員會、推動人權工作、和宗教團體溝通對話，以及五度代表國家出訪邦交國。

蔡英文還說，做為享譽國際流行病學專家，陳建仁副總統也是政府團隊最好的智囊。近期防疫工作，因為有陳副總統專業意見及當年他在衛生署長任內建立的指揮中心體系，台灣才能應對得宜，為世界帶來貢獻。

她接著說，很多人說陳副總統是「史上最忙碌的副總統」，正是因為有這麼溫暖、誠懇、專業又具有責任感的副總統，4年來才能推進改革的工作，讓台灣在充滿挑戰的局勢中站穩腳步。

蔡英文祝福「大仁哥」卸任後，回歸充實愉快的學術研究生活，持續在專業崗位上，做上主的鉛筆，做世上的光與鹽。

陳建仁副總統受勳後，在致詞時將這份榮耀歸給台灣2300萬人民，他並表示，因為大家選擇了他，才能讓他跟總統一起為人民服務。

陳副總統說，擔任人民的公僕，不是一個簡單的工作，這條路充滿挑戰與崎嶇，也需要許多的努力及投入。這4年來，他感謝總統對他的信任，讓他能夠在年金改革、婚姻平權、人權促進方面、以及最近武漢肺炎（2019新型冠狀病毒，COVID-19）的防控上，能夠扮演一個天主的愛與和平工具。

陳建仁也提到，在這段期間，他除了感謝國人的協助，更重要的是感謝總統英明的領導，帶領整個行政團隊，讓我們看到中華民國的行政團隊可以這麼堅強、包容，並且能夠成為世界的典範。

他還說，在一輩子當中，他的父母要他們做一個平實、平凡、平淡的人，雖然當副總統並不容易平實、平凡、平淡，但他仍然是以謙卑的心，服務人群的想法，並襄助總統。這一輩子是很大的福氣，能在總統領導下，幫總統做了這4年的工作。

陳建仁相信在未來4年，總統一定會帶領大家走向更美好、更燦爛、更光明、更充滿希望的台灣，使台灣的自由、民主、博愛，甚至人權的精神能照亮到整個亞洲地區，讓更多國家能分享自由、民主、法治、人權、還有博愛，也讓世界更和平、人類更幸福。

根據「勳章條例」規定，最高級的文章勳章為「采玉大勳章」，是台灣最高榮舉勳章，為國家元首佩帶，得特贈友邦元首。次高榮譽勳章「中山勳章」，頒授統籌大計，安定國家者，翊贊中樞，敉平禍亂者，以及對於建國事業有特殊勳勞者。自台灣民選總統後，2008年呂秀蓮副總是第一位獲贈「中山勳章」。

第十五任總統副總統即將在5月20日宣示就職，蔡英文總統也將展開第二個任期。

照片左起：蔡英文總統、陳建仁副總統。(照片由總統府提供)