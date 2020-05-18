越南新住民媽媽進化論 從工廠走上校園講堂

來自越南胡志民市的武氏芳恆，目前身兼新北市八里新住民關懷協會的理事長。當年因為跟越籍男朋友吵架，一時賭氣就決定從越南遠嫁臺灣。

來臺二十幾年的武氏芳恆，現在是多所學校的越南語教師，她說因為年輕，一賭氣就在朋友的介紹下跟先生相親，而且完全不顧家人反對，三天後就決定結婚。婚後大約半年就到臺灣跟先生一起生活，起初語言不通，跟先生也只能用一點中文再加上翻字典溝通，經過了一段身心煎熬的日子。

幸而，在先生一路的支持下，她才逐漸適應生活也開始到工廠上班，又因為想學習更多，晚上還到國小補校進修。然而，在一切都順利幸福的狀況下，老天卻跟她開了一個玩笑，竟在一次工安意外中，她在操作沖床時不慎失去兩隻手指頭，使得愛漂亮的她難過了很久。後來她離開了工廠，開始去當娃娃車的隨車員，同時在家人與學校老師的支持下，走過這個陰霾。

武氏芳恆一直都有個當老師的夢想，所以她在104年參加新北市府越語老師的培訓，並通過考試開始擔任國小新住民語言老師的工作。值得一提的是，目前住在八里的武氏芳恆，特別選擇位於林口山間和相對偏遠的國小任教，因為她說，「如果她不來教，這些學校可能就找不到老師來這麼遠的地方教課。」充分展現出她對教育的熱忱。

現在，每天都忙著到處上課的武氏芳恆說，最喜歡臺灣政府的社會福利政策，提供新住民許多關懷與資源。現在她還在空中大學進修，並身兼八里地區新住民組織的理事長，她希望透過組織能為新住民的姐妹提供關懷，協助他們更快適應臺灣的環境，也幫他們解決生活上的困境。（新聞轉載自新住民全球新聞網）