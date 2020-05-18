瑞士志工帶孩子動手做 透過食物認識異國文化

來自瑞士的Lisa到安業國小與學生進行國際交流，透過家鄉美食讓學生了解多元文化。（照片來源：財團法人金車文教基金會） 來自瑞士的Lisa到安業國小與學生進行國際交流，透過家鄉美食讓學生了解多元文化。（照片來源：財團法人金車文教基金會）

為均衡城鄉英語教育資源，推廣英語史懷哲計劃已邁入第17年的金車文教基金會為擴展外籍英語志工來源，與ICYE臺灣國際青年文化交流協會及俊逸文教基金會共同合作，支持國際志工前往英語資源缺乏鄉鎮服務。其中，來自瑞士的Lisa透過ICYE聯盟組織服務於安業國小，與學生分享家鄉文化，讓學生不僅能學習語言也能體驗多元文化，學習尊重。

Lisa認為想了解其他國家文化，最好的方式是到當地生活，因為對亞洲文化深感興趣，所以選擇到台灣擔任國際志工。食物，是認識不同文化最好的媒介。在國際文化課程中，Lisa教導安業國小四年級學生製作瑞士麵包“Züpfe”， 這種麵包不僅製作方法簡單更是瑞士代表性食物之一。Lisa先將麵團揉製發酵，學生再發揮創意製作自己喜歡的麵包造型，她發現台灣學生雖然比較害羞但都很努力，對她和瑞士文化都充滿好奇。

在服務過程中，Lisa看見不同文化的學生差異，也發現自我潛能。她表示，雖然因為疫情很想念家人，但還是非常喜歡在台灣當國際志工，這對她而言是個全新體驗，當完志工之後她更懂得感恩在瑞士的生活，尊重不同文化，找到自我及未來生活方向，希望這些辛苦和挑戰都都能化為將來的養分。

金車文教基金會總幹事曾清芸表示，英語史懷哲是金車推展國際教育的起步，語言是孩子打開世界的工具，希望能藉由國際文化交流，讓學生多接觸異國文化及外國人士，增強孩子的學習熱忱和自信心，開拓臺灣學子的全球視野，弭平城鄉教育資差異。（新聞轉載自新住民全球新聞網）