連續4年無緣WHA　陳時中向世衛遞交抗議函　吳釗燮：台灣人越挫越勇

(台灣英文新聞/國際組 綜合整理報導)衛生福利部長陳時中今(18)日說,世界衛生大會(WHA)晚間6時視訊召開,台灣已連續第4年未受邀,已努力最後一刻,對於未受邀,表達遺憾跟不滿,且向世衛秘書處遞交抗議函,外交部長吳釗燮則說,中國嘴說關心 卻一再剝奪台灣人健康權。

第73屆世界衛生大會於日內瓦時間今天中午12時(台北時間晚上6時)登場,今年因武漢肺炎(COVID-19, 2019冠狀病毒疾病)疫情蔓延全球,WHA史上首度以視訊會議形式舉行,台灣在此波疫情的防疫成績有目共睹,但由於世界衛生組織執意配合中國一中原則排除台灣,WHO連續第4年拒台灣於門外。

聯合報引述陳時中說法,現在世衛組織最重要的議題是新冠肺炎的疫情,台灣的模式足以和世界分享,成績有目共睹,但沒辦法在會議中表達,是世界衛生組織的損失,而無法吸取其他國家經驗對我國也是不利的,對此要表達嚴正的抗議。

陳時中說,希望世衛組織要保持中立,拒絕政治干擾,健康全是平等的,需要受到關注,台灣願意關注其他國家的健康,我們仍會秉持初衷專業務實的參與希望對於世界有所幫助。

綜合媒體報導,外交部長吳釗燮表示,為了展現「台灣能夠幫忙,而且正在幫忙」(Taiwan can help, and Taiwan is helping.),我們不斷以視訊方式與國際社會分享成功防疫的「台灣模式」,也協助友邦和非友邦建立他們對抗武漢肺炎的防線,我們也和美、歐多國建立針對快篩試劑、疫苗和藥物研發的合作,並在滿足國內需求後援贈口罩、防護衣、呼吸器等。

在這次疫情期間,台灣的無私援助,幫助了全球80多個國家,而中國政府「中國嘴說關心台灣,卻一再剝奪台灣人民的衛生人權,台灣人民只會同感厭惡,不可能放棄對參與國際、貢獻世界的集體願望。

吳釗燮表示,這次雖未接到邀請函,但台灣人的志氣就是愈挫愈勇,永不放棄,當國際支持台灣的聲音越來越強大時,我們離成功的目標就越來越近。

最後他呼籲WHO秘書處,應聆聽國際的理性呼聲,堅守專業、中立,摒除中國政府的干預,讓台灣參加WHO所有會議、機制及活動。