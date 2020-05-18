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連續4年無緣WHA　陳時中向世衛遞交抗議函　吳釗燮：台灣人越挫越勇

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2020/05/18 15:34
截圖自中央流行疫情指揮中心5/18直播記者會。

截圖自中央流行疫情指揮中心5/18直播記者會。

（台灣英文新聞／國際組　綜合整理報導）衛生福利部長陳時中今（18）日說，世界衛生大會（WHA）晚間6時視訊召開，台灣已連續第4年未受邀，已努力最後一刻，對於未受邀，表達遺憾跟不滿，且向世衛秘書處遞交抗議函，外交部長吳釗燮則說，中國嘴說關心 卻一再剝奪台灣人健康權。

第73屆世界衛生大會於日內瓦時間今天中午12時（台北時間晚上6時）登場，今年因武漢肺炎（COVID-19， 2019冠狀病毒疾病）疫情蔓延全球，WHA史上首度以視訊會議形式舉行，台灣在此波疫情的防疫成績有目共睹，但由於世界衛生組織執意配合中國一中原則排除台灣，WHO連續第4年拒台灣於門外。

聯合報引述陳時中說法，現在世衛組織最重要的議題是新冠肺炎的疫情，台灣的模式足以和世界分享，成績有目共睹，但沒辦法在會議中表達，是世界衛生組織的損失，而無法吸取其他國家經驗對我國也是不利的，對此要表達嚴正的抗議。

陳時中說，希望世衛組織要保持中立，拒絕政治干擾，健康全是平等的，需要受到關注，台灣願意關注其他國家的健康，我們仍會秉持初衷專業務實的參與希望對於世界有所幫助。

綜合媒體報導，外交部長吳釗燮表示，為了展現「台灣能夠幫忙，而且正在幫忙」（Taiwan can help, and Taiwan is helping.），我們不斷以視訊方式與國際社會分享成功防疫的「台灣模式」，也協助友邦和非友邦建立他們對抗武漢肺炎的防線，我們也和美、歐多國建立針對快篩試劑、疫苗和藥物研發的合作，並在滿足國內需求後援贈口罩、防護衣、呼吸器等。

在這次疫情期間，台灣的無私援助，幫助了全球80多個國家，而中國政府「中國嘴說關心台灣，卻一再剝奪台灣人民的衛生人權，台灣人民只會同感厭惡，不可能放棄對參與國際、貢獻世界的集體願望。

吳釗燮表示，這次雖未接到邀請函，但台灣人的志氣就是愈挫愈勇，永不放棄，當國際支持台灣的聲音越來越強大時，我們離成功的目標就越來越近。

最後他呼籲WHO秘書處，應聆聽國際的理性呼聲，堅守專業、中立，摒除中國政府的干預，讓台灣參加WHO所有會議、機制及活動。
陳時中
世界衛生大會
WHA
吳釗燮
武漢肺炎

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