〈時評〉韓國瑜自己替罷免案加溫

等到許久，高雄市長韓國瑜終於為去年請假參選總統向市民正式道歉，但這一切都已經太遲了，因為罷免韓國瑜投票日即將在6月6日登場，由於感受到前所未有的實際壓力，韓國瑜總算願意低頭，而且企圖阻擾罷免投票的動作頻頻。

從幾件事情來看，韓國瑜確實擔心自己會被罷免，所以想方設法、窮盡各種力量，試圖力挽狂瀾。

首先，是罷免案要成立之前，韓國瑜主張罷韓案偷跑，4月初聲請停止執行，結果一審駁回後，韓國瑜不服，又提抗告，直到5月時，二審法院駁回抗告確定。若是韓國瑜對選情有信心，大可不必聲請停止執行罷免案，如今，就算被法院駁回，韓國瑜在幾天前又再委由律師聲請停止執行罷免，還說先前一、二審的判決結果，不是對否定法理，而是標的不對，因此更改內容後，再度聲請停止罷免。

除了在法律上展開攻防，韓國瑜更親上火線，直接向高雄市民提出訴求。他先是直接呼籲選民在6月6日不要去投票、也不參與任何政治活動，在保持防疫安全前提下，出門消費、採購支持高雄在地商家，這是想讓整個罷免案降溫。

如今，眼看火愈燒愈旺，韓國瑜趁著在市議會進行施政報告，在議會首度正式表示說，去年請假3個月參選總統，面對市民的批判和指教，讓市民操心了，「非常非常抱歉」，他並承諾，「衣帶漸寬終不悔，為伊消得人憔悴」，更努力打造高雄。

其實，因為天時、地利、人和，讓罷免案極可能通過，導致韓國瑜悔不當初。天時方面，因為武漢肺炎疫情在台灣趨緩，各項活動陸續恢復，原本可能影響投票意願的變數降低。地利部分，因為中選會出面幫忙，逐步解決投票場所不足的問題。人和上，由於李來希、郭冠英等人發言不當，反而推升了罷韓藍綠對決的態勢，進而提高投票意願，一旦去投罷免的人愈多，過關機會就愈高。

整個外在環境和人為因素，都不利韓國瑜，韓國瑜真的急了，並且在戰略、戰術上不斷犯錯。畢竟，若是他在總統大選落敗後，一開始認真面對罷韓議題，向市民道歉，然後努力對抗疫情，罷韓人士或許還找不到施力點，相反地，現在距離罷韓投票只有兩星期，韓國瑜才願意出面回應，無疑是自己再度推高罷韓態勢。

但韓國瑜早已沒有回頭路，從去年他決定越級打怪、參選總統開始，就已經是一步錯、步步錯。

（作者李平華，資深媒體人）