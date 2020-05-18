Skytrax公佈全球500機場評比 台灣移民署奪第2

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）英國航空服務調查機構Skytrax於日前公布2020全球國際機場評比，桃園國際機場排名第18名。而在入出國通關部分，移民署國境事務大隊從去年的第4名，在2020年躍居第2名。移民署署長邱豐光表示，第一線同仁積累的辛勞付出及專業呈現，獲得國際旅客的肯定，將持續守護國家大門，提供旅客和善的體驗。

Skytrax國際評比出爐，桃園機場連續第四年榮登年旅客4,000萬至5,000萬級數機場第3名，僅次於慕尼黑機場及東京成田機場，此外也獲得全球最佳機場安檢第10名、全球最佳機場移民檢驗第2名、全球最佳機場行李輸送第8名、亞洲最佳機場第9名、亞洲最佳機場員工第7名、世界最佳機場員工第9名、世界最佳無障礙設施機場第8名等，共計九大獎項入袋。

桃園國際機場表示，在這次疫情下提前展開各項工程，包括出入境大廳櫃檯、候機室天花板地板等，都把握機會養精蓄銳。更特別的是，桃園機場第二航廈中央區綜合免稅商店和餐飲美食區也榮獲國際零售業界媒體DFNI頒發「最佳新開幕商店」獎項，免稅店業者昇恆昌以臺灣特色文化和虛實整合融合五感多元購物經驗的設計獲得肯定，打造旅客更美好的機場體驗。

本次國際評比有全球超過100個國籍的投票者，以中文、英文、西班牙文投票，讓桃園機場在全球550座機場維持前4%以內的前段班。

移民署署長邱豐光表示，這個來自國際旅客的肯定，是我們第一線同仁積累的辛勞付出及專業呈現。此外，我們也在科技通關上，持續提供更便捷的通關服務，減少等候的時間。目前在各機場港口，已經完成第三代自動查驗通關系統的建構，希望不久的將來，加入旅客查驗通關的行列！