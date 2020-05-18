避免假訊息危害民主　無國界記者組織呼籲蔡總統：台灣迫切需要媒體改革

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）第十五任總統副總統即將在5月20日宣示就職，蔡英文總統也將展開第二個任期，無國界記者組織（RSF）今(18)日呼籲台灣政府，進行改革以保障編採的獨立性、解決媒體利益衝突問題，並強調，「這才是唯一可使民主免受不實資訊破壞的長久之計」。

RSF秘書長德洛瓦（Christophe Deloire）投書自由時報並表示，新聞自由和其他類型的自由一樣，需要搭配適當的法規和民主控制才能充分生效，避免遭到濫用。聯合國《世界人權宣言》第19條保障主張和發表意見的自由，唯有落實各種保障措施，言論自由才能用來提升新聞和資訊的獨立性、多元性和可信度。

他建議台灣政府遵循《資訊和民主宣言》立定的方針，和新聞信任計畫（JTI）設定的標準進行改革。而兩個計劃的宗旨是，讓資訊可以在具備民主保證，並由各家數位平台實行的守護之下自由流通，與擴大實行新聞準則和道德規範。

德洛瓦說，當記者擁有足夠時間和資源以堅守最高的道德標準，編輯部門也有能力向商業和政治上的施壓說不，民眾對新聞業的信任自然會提升，受到操控的內容也會被當耳邊風。

台灣是自由民主國家，也是全球第21大經濟體，中國積極對外宣稱擁有對台主權，對台灣媒體的干預也與日俱增，讓台灣深受其害。在2020年RSF世界新聞自由指數報告中，在180個國家和地區中，台灣排名第43位，中國排名第177位。