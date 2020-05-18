新冠肺炎疫情各國設圍籬　歐申根人民等解禁

（台灣英文新聞／李昱德綜合外電報導）得利於申根協定，歐洲各國的人民可以自由跨越國界，長久以來人們也習慣跨國求學、工作，享受無國界的便利，然而疫情的關係國界關閉，如今旅遊禁令稍稍放鬆，但短期內仍難回復以往。

這種情況在與法國、德國、奧地利和義大利同時接壤的瑞士尤其明顯，由於這五國都是申根國，跨國移動對四國國民而言已經是常態，不過三月時四國為了防止疫情擴散紛紛關閉國界，並取消所有的公路、鐵路和空運交通。

瑞士的巴塞爾地區是瑞、德、法三國的交界點，每天有上千人橫跨國界，BBC報導，在關閉期間，德國的康斯坦茨(Constance)與隔著萊茵河對望的瑞士小鎮克羅伊茨林根 (Kreuzlingen)中間更出現了臨時的鐵圍籬，人們被擋在以前暢通無阻的國境外，無法見到彼此的家人與朋友。

不過這並沒有阻擋住在圍籬兩端的人們想見彼此的心，他們聚集在圍籬兩端，交換著彼此的近況，在當局禁止隔著圍籬親吻後，兩端開始出現花束、傳達心意的紙條，以及畫著愛心的畫，象徵著想念彼此的心情。

五月初隔離開始出現成效，申根各國開始討論重新開放的可能性，雖然各國都不想打響第一槍，但是也不想在他國重新開放時被排除在外，因此最後各國達成協議，漸進式的開放申根區內的旅遊，讓邊境貿易小鎮重新活絡起來。

瑞、德、法、奧四國的政府表示，如果疫情持續處於受控的狀態，將在六月中開始全面解禁，不過在義大利疫情仍嚴重的情況下，這個解禁是否包含義大利，目前仍不得而知。