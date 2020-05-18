新月橋上鋪設浪漫鑽戒造景 新北打造最美求婚勝地

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）新北市政府今年2月在大都會公園的辰光橋上設計愛情鎖，讓情侶們再次鎖住戀情，頗獲好評。新北市高灘地工程管理處再度出手，在板橋新月橋打造台灣最大婚戒求婚布景，超過一層樓高的鑽戒造型，以吸睛的光芒與亮麗的外型，配合兩側如同星河般的引道裝置，在漫天星辰的河岸邊，象徵同心圓一起攜手的幸福美滿未來。

新北市政府表示，新月橋是大漢溪上一座專供行人及自行車通行的橋梁，半弦月的設計，加上水中另一半的倒影，呈現了月亮的意象，本次設計了一顆仿真的月亮，直徑231.6公分，大小為月球的150萬分之1，讓新月橋不再只有月亮的意象，而是真的有月亮，並以「星月，同心攜手」為主軸，打造一處臺灣最大婚戒求婚布景！

超過一層樓高的鑽戒造型，以吸睛的光芒與亮麗的外型，配合兩側如同星河般的引道裝置，在漫天星辰的河岸邊，配上點點星光的川流，許下一生的承諾，星河包圍的，是幸福一男一女的婚戒，象徵同心圓一起攜手的幸福美滿未來。

新北市政府在今年2月將辰光橋加入了愛情元素，讓情侶們將彼此的戀情鎖在辰光橋上，戀情如鎖般的堅定不移，接著濃郁的戀情就要進入下階段-「求婚」，大家都希望求婚的過程是個浪漫Surprise，新月橋絕對是最好的地方。

新北市政府表示，即日起至6月20日止，在新北水漾FB指定520大膽說愛日活動貼文下方按讚加＠你親愛的他/她，並留言『我愛你~#情定新月，月亮見證我有多愛妳』，就有機會獲得把「月球燈」帶回家喔!還有各項Switch Lite等好禮，邀請民眾共譜浪漫回憶！

展演資訊

展演日期:109年5月18日至109年6月20日

展演地點:新月橋

展演時間:每日19:00至22:00

展演內容:每半小時原新月橋光雕關閉5分鐘（只呈現裝置藝術與幸福光雕），其餘25分鐘正常放亮，提供民眾快閃拍照。